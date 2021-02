Call of Duty: il pourrait manquer d’espace sur la PS4 pour Warzone, Black Ops Cold War et Modern Warfare

Partager







Activision a averti les propriétaires de PS4 standard de 500Go qu’afin d’avoir Warzone, Black Ops Cold War et Modern Warfare installés sur la même console, il faudra peut-être faire de l’espace.

Bien que la mise à jour comportant la saison 2 de Warzone ne fasse que 17 Go, il faudra libérer un peu plus de 100 Go, selon Eurogamer, pour pouvoir conserver les versions complètes de Modern Warfare, Warzone et Black Ops Cold War, avec tous les modes et packs installés, sur la console.

Activision a également partagé un avertissement de la sorte, à la suite au déploiement d’une mise à jour.

«Si vous avez les deux jeux installés et que vous vous êtes tenus au courant des mises à jour, vous devrez peut-être supprimer du contenu de jeu inutilisé pour que le téléchargement et l'installation du correctif Warzone soient réussis ce soir», a déclaré Activision.

Voici la taille du fichier à télécharger pour la saison 2 de Call of Duty Warzone:

PlayStation 5: 17 Go

17 Go PlayStation 4: 17 Go

17 Go Xbox One Series X / Xbox One Series S: 17,9 Go

17,9 Go Xbox One: 17,9 Go

17,9 Go PC: 16,9 Go (Warzone seulement), 20,8 Go (Warzone et Modern Warfare)

On peut désinstaller des parties de Black Ops Cold War et Modern Warfare pour faire de l'espace. C’est toutefois un moment marquant, qui pourrait amener les fabricants de consoles à réfléchir et à offrir plus d’espace disque, pour éviter ce genre de casse-tête au consommateur.

