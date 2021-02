Cassandra Bouchard pose nue pour lancer un message important sur le poids

Partager







L’influenceuse a partagé une photo de son corps sur Instagram pour parler d’un sujet parfois tabou : la prise de poids.

Toujours transparente sur ses réseaux sociaux, Cassandra a voulu se confier à ses abonnés à propos de comment son corps la faisait sentir en se moment.

Elle a partagé une photo d'elle en noit et blanc ne portant aucun vêtements, et l'a accompagné d'un texte expliquant ses états d'âme. Dans celui-ci, Cassandra a expliqué avoir pris du poids depuis le début de la pandémie, ce qui est tout à fait normal. Avec l’anxiété et les changements dans la routine, plusieurs d’entre-nous ont pris ou perdu du poids depuis mars 2020.

«Depuis le confinement j’ai pris 15 livres. J’suis pas la seule tsé pis c’est vrai que c’est difficile à plusieurs niveaux tout ce que l’on vit en ce moment. J’ai envie de vous dire comment je me sens.» a-t-elle écrit.

La jeune femme a expliqué qu’elle ressentait une culpabilité face à la prise de poids, et ce depuis toujours. «Je laisse toutes mes pensées désastreuses à mon égard m’envahir et prendre le contrôle sur la perception que j’ai de moi-même. Je me regarde et je me déteste.»

L’influenceuse voulait pourtant en parler pour aider d’autres personnes qui vivent une situation similaire à se sentir mieux. Elle a partagé que l’une de ses amies lui avait dit quelque chose qui avait changé sa perception sur la prise de poids.

«Elle m’a dit quelque chose qui m’a vraiment saisie. Elle m’a répondu : Cass, après tout ce que tu as vécu dans la dernière année tu peux-tu svp te donner un break et être plus douce envers toi-même. Tu as eu la pire année, donne une chance à ton corps et arrête de lui en vouloir. Tu as fait tout en ton possible pour ne pas t’enfoncer et si manger plus ça t'a aidé d’une quelconque manière et bien tant mieux!»

Cassandra a terminé sa publication en invitant ses abonnés à « être conciliant envers nous-mêmes et accepter l’évolution de notre corps au fil des années et des épreuves qu’il aura surmontées!?»

Elle a bien raison!

