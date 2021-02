Catapulte: voici les cinq studios indépendants québécois en lice

Partager







Le coup d’envoi de la septième édition de Catapulte a été donné de façon virtuelle ce jeudi, alors que l’organisation de la compétition a dévoilé les cinq studios indépendants en lice pour remporter le prix d’une valeur de 135 000$, qui pourra les aider à compléter la mise en marché de leur projet de jeu.

Trois entreprises de Québec, Hatchery Games (pour Voidling Wrangler), RageCure Studio (pour Goons: Legends of the Hockeyverse) et Ryogo Games (pour Minikin Mager), et deux de Montréal, Dragon Slumber (pour Aethernaut) et PenPen Studio (pour Hop Hop Delivery), rivaliseront donc pour remporter cette deuxième mouture virtuelle du programme d’accélération piloté par Québec EPIX.

La grande finale de Catapulte se tiendra en ligne le 27 mai prochain, alors que les cinq studios présenteront un «pitch» de leur projet devant un «jury d’experts du numérique». D’ici là, les finalistes recevront un accompagnement sur mesure dans le but de les outiller pour l’ultime présentation.

«Remporter Catapulte, c’est se donner des ailes et ouvrir grand les portes du marché mondial du jeu vidéo, tout en se dotant d’une crédibilité auprès des grands éditeurs de jeu pour qui le mot Catapulte est maintenant synonyme de succès. Participer au programme est l’une des meilleures décisions que nous avons prises», a affirmé dans un communiqué David Paré, cofondateur de Chainsawesome Games, qui a remporté Catapulte en 2015 avec son jeu Knight Squad.

Fondé en 2014 à Québec, Catapulte est un programme d’accélération qui vise «à accompagner les studios indépendants québécois dans leur conquête des marchés mondiaux».

Le prix de 135 000$ est constitué d’une bourse en argent de 50 000$, de services en consultation et accompagnement, de la conception d’une bande-annonce et de pièces visuelles clés, de séances de test et de recherche utilisateur en laboratoire, d’un ensemble de produits et services Unity et d’activités de formation, réseautage et mentorat.

