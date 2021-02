Dans l’univers musical de Catherine Ethier

Partager







On la connaît comme animatrice, chroniqueuse ou autrice prolifique, mais qu’en est-il de Catherine Ethier, la mélomane?

Ses articles au verbe coloré tout en humour et en subtilité peuvent souvent aussi révéler une réelle sensibilité pour les enjeux de société contemporains. Et sa manière de les livrer, elle, rend parfaitement justice à toute la finesse de sa plume.

D’emblée, Catherine Ethier me prévient: «Je suis comme une vieille personne qui écoute souvent les mêmes choses. Par nostalgie. Je l’entends la nouvelle musique, mais elle passe... Et finalement j’écoute Claude Dubois.»

Toutefois, au fil de la conversation, on découvre rapidement que son univers musical est des plus diversifié.

On te sollicite souvent pour écrire dans des publications très variées. Est-ce qu’on t’a déjà approché pour écrire des paroles de chansons?

Non. J’adorerais ça. C’est tout un travail. C’est de la poésie, de la concision. L’idée ce n’est pas juste de rimer. J’aimerais ça, mais je sais pis je serais capable. Je n’ai jamais essayé.

Est-ce qu’il y a un.e musicien.ne avec qui tu aimerais travailler des chansons?

J’écoute beaucoup de musique pour les textes. Je suis une grande inconditionnelle de Richard Desjardins et Jean Leloup. Je ne pourrais pas écrire leur toune! Ce serait hors sujet! Je serais l’asticot dans l’engrenage. (Rires)

Parce que tous ceux que j’admire ont une plume formidable: Mara Tremblay et Safia Nolin. Je ne peux pas écrire pour elles! Elles ont zéro besoin de mon aide pour leur écrire des textes. Mais je serais ouverte à explorer.

Je suis fermée à aucun style de musique. J’aime beaucoup le country. Je trouve ça très beau.

Dans le country, est-ce que tu écoutes des artistes contemporains ou des classiques?

J’écoute de vieilles affaires parce que ça me ramène à mon grand-père Guy. Il écoutait beaucoup John Denver et Dolly Parton. Je suis une grande fan. C’est pas mal ma préférée.

Peux-tu me nommer un chanteur que tu aimais durant ton adolescence et que tu écoutes encore?

Jean Leloup depuis Menteur. J’étais au primaire. Je l’ai toujours aimé avec la même intensité. C’est quelqu’un qui m’inspire beaucoup dans sa liberté. Au-delà du personnage, il y a un poète immense et quelqu’un de très, très libre. J’ai pas mal vu tous ses spectacles.

Est-ce qu’il y a une soirée dans les bars où tu aimais aller danser?

Les Dimanches Francos (au Café Campus)! De 1998 à 2003, j’étais là tous les dimanches soir. J’allais là et je ne buvais rien. J’allais juste danser.

C'étaient des soirées de pure danse, de pure folie. On dansait sur des tounes épouvantables comme Du Rhum, des femmes de Soldat Louis. Ça m’a fait embrasser les Rita Mitsouko comme jamais. J’ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été les plus belles années de danse.

Je n’ai jamais eu autant envie de danser qu’en ce moment à cause de la pandémie. Je souhaite vraiment qu’on ramène les soirées dansantes partout! D’ailleurs, j'aimerais qu'on ramène aussi le slow.

C’est quoi ton slow préféré?

Still Loving You de Scorpions. Il n’y a rien qui bat ça en termes de slow! C’est aussi une de mes tounes de karaoké. Je l’ai souvent hurlée. Ça te nettoie le système, ça te nettoie l’âme. Ça te taquine le pharynx.

Te souviens-tu du premier spectacle auquel tu as assisté?

Je pense que c’était Radiohead que j’avais été voir au Centre Molson en 1998. C’est le premier gros show que j’allais voir. J’adorais Radiohead. Mais on dirait que je ne me sentais pas à ma place. Pourtant, j’étais avec des amies. Je me rappelle peu du show. Je n’en revenais pas que j’allais voir Radiohead.

J’ai aussi vu les Backstreet Boys! Ça me revient, c’était quelques années avant. Quand ils ont commencé et qu’ils chantaient dans les centres d’achat. C’était un peu épouvantable. Ma meilleure amie avait participé à un concours en secret parce qu’elle avait très honte de les aimer. Elle m’avait invitée et je l’avais accompagnée. J'ai assisté à la frénésie des Backstreet Boys. C’est un peu gênant. (Rires)

Est-ce qu’il y a un artiste dont la mort t’a profondément émue?

Dédé Fortin. Ça m’émeut chaque année quand on en reparle et qu’on souligne le pénible anniversaire de sa mort. Cet être d'une immense sensibilité n’était juste pas fait pour vivre dans la laideur du monde. Tout ça m’habite et me fait peur. Je me reconnais beaucoup.

J’écoute sa musique et c’est encore tellement actuel. J’aurai aimé entendre ses nouvelles créations et l’entendre parler et s’indigner.

Tu t’es prononcé à quelques reprises dans des chroniques sur les cas d’agressions dans le show-business. Penses-tu que c’est pire dans le monde de la musique?

De ce que je comprends, c’est une catastrophe. Mais on dirait qu’avec toutes les vagues de dénonciation on découvre que chaque milieu est dégueulasse. Il y a peut-être une plus grande visibilité parce que quand c’est des artistes ça fait la manchette.

Les agresseurs, c'est du monde qui aime exercer leur pouvoir et écraser les gens autour d’eux. Je pense que les gens en poste de pouvoir qui ont beaucoup de moyens et beaucoup de lumières sur eux, dans le monde du showbiz, ont peut-être un plus grand sentiment d’impunité.

Tes coups de cœur récents en musique?

Flore Laurentienne, j’ai beaucoup aimé. J’ai trouvé ça d'une grande beauté. Vanille aussi. J’aime beaucoup son univers visuel. C’est quelque chose qui me ressemble. C’est une artiste avec une magnifique liberté. Il y a aussi Bon Enfant que j'ai découvert l’an passé. Au-delà des textes, il y a tout un univers qu’on nous raconte.