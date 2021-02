Découvrez votre signe astrologique «descendant» et sa signification

Partager







La majorité d’entre-nous connaissons notre signe ascendant, mais nous avons aussi un signe descendant et celui-ci affecte notre vie amoureuse!

Si l’astrologie vous intéresse, vous savez probablement que notre personnalité n’est pas que représentée par notre signe principal (ou de soleil), mais bien une collection de signes en différentes planètes et aspects.

Pour déterminer votre ascendant, il vous faut connaître l’heure exacte de à laquelle vous êtes né, ainsi que la ville. La carte du ciel représente la ligne d’horizon et le trajet du soleil, l’ascendant est donc l’endroit où il se lève, et le descendant où il se couche.

Là ou l’ascendant représente qui nous sommes en société et comment les gens nous perçoivent, le descendant en lié aux relations interpersonnelles. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Comment déterminer son signe descendant ?

Si vous avez déjà votre carte du ciel, vous pouvez voir votre signe ascendant au point Est, et le descendant au point Ouest.

Si vous connaissez votre signe ascendant, le descendant est à l’opposé de celui-ci dans le zodiaque. Donc :

Ascendant Bélier = descendant Balance

Ascendant Taureau = descendant Scorpion

Ascendant Gémeaux = descendant Sagittaire

Ascendant Cancer = descendant Capricorne

Ascendant Lion = descendant est Verseau

Ascendant Vierge = descendant Poissons

Ascendant Balance = descendant Bélier

Ascendant Scorpion = descendant Taureau

Ascendant Sagittaire = descendant Gémeaux

Ascendant Capricorne = descendant Cancer

Ascendant Verseau = descendant Lion

Ascendant Poissons = descendant Vierge

Qu’est-ce que le signe descendant représente ?

Puisque ce signe se retrouve dans la 7e maison en astrologie, celle des relations, il affecte notre vie amoureuse et nos amitiés. Cela peut aussi nous indiquer quel genre de personne nous attire le plus !

Puisque ce signe est opposé à notre ascendant, notre image qu’on projette dans le monde, il nous complète très bien dans une relation amoureuse. Ce signe présente souvent des qualités que nous n’avons pas, ou que nous croyons ne pas être capable de faire.

Par exemple, une personne ascendant Capricorne, étant très travaillante et cartésienne, pourrait envier le côté chaleureux et sensible de son signe descendant, le Cancer. Cette personne pourrait donc rechercher des gens qui présentent les qualités qu’on associe au Cancer chez leur partenaire de vie.

Qu’est-ce que mon signe descendant m’apprend sur moi-même?

En gros, si on a l’impression que quelque chose manque à notre vie, surtout au niveau de nos relations, il faut se tourner vers son signe descendant. On risque d’envier chez les autres les aspects de notre signe descendant. C’est parce que celui-ci représente ce qu’il nous manque ou ce qui peut nous supporter pour atteindre nos buts.

Le fait que cela soit un signe opposé ne veut pas dire qu’ils vont «clasher» et causer de la discorde. Votre signe descendant présente plutôt une façon différente de faire les choses. Cela peut vous sortir de votre zone de confort, mais cela vaut la peine de l’essayer.

