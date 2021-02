L’application montréalaise Rely propose de venir chercher votre lavage et de le faire pour vous

Partager







L'application montréalaise Rely vous propose de vous libérer de la corvée du lavage en venant récupérer votre linge sale chez vous.

Lancée à la mi-décembre, l’application est simple à utiliser. Il vous suffit de passer une commande sur votre téléphone pour qu’un membre de Rely vienne récupérer votre brassée le soir même.

Une fois que votre linge sale a été récupéré, Rely s’engage à laver, plier et livrer votre lessive dans les 24 heures. Plus besoin, donc, de se rendre à la buanderie.

Le coût de votre lavage sera déterminé en fonction du poids de votre lessive et du nombre de brassées. Si vous souhaitez que vos vêtements blancs et vos vêtements de couleur soient lavés séparément, votre lessive vous coûtera un peu plus cher.

Le paiement se fera directement sur l’application. Vous n'aurez donc plus besoin de garder votre petit change.

Le service est offert du dimanche au vendredi. Le ramassage et la livraison de votre linge s’effectuent entre 16h et 19h (entre 19h et 22h lorsque le couvre-feu sera levé). Le territoire couvert par Rely se limite pour l’instant au centre de l’île de Montréal.

L'Uber Eats de la lessive

L’un de fondateurs de Rely, David Ossoucah, affirme que, si la demande augmente, son entreprise pourrait s’associer aux buanderies de quartier et même étendre son service à l’extérieur de Montréal.

Il souhaite que Rely devienne l'Uber Eats de la lessive.

«La façon dont on voit notre expansion, c’est en partenariat avec les buanderies de quartier [...] s’il y a une demande dans un certain secteur, au lieu de rapatrier tout dans notre lieu principal», explique-t-il.

Pour plus de détails: www.rely-app.com