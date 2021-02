Le remake de System Shock sortira cet été [VIDÉO]

Partager







Le studio Nightdive a publié un teaser du remake de System Shock, en plus d’annoncer une première démo du jeu, disponible aujourd’hui. La sortie du titre est quant à elle prévue plus tard cet été.

L’annonce a d’abord été partagée sur la page de sociofinancement Kickstarter du projet.

«Notre chemin de développement a été cahoteux (c'est le moins qu'on puisse dire), mais en fin de compte, vous jouez à la vision et à l'expérience que nous avons décidé de créer et l'adversité et les défis auxquels nous avons été confrontés en cours de route n'ont fait qu'améliorer le jeu final.»

Par le fait même, le studio a annoncé prévoir une sortie du jeu dans quelques mois, soit à l’été 2021. On rappelle que Nightdive avait atteint son objectif il y a 5 ans, et qu'en 2018, le projet a été recommencé de zéro, le studio étant insatisfait de la direction.

Le teaser amène le joueur à la Citadel Station, où règne une ambiance sombre et effrayante. Le jeu se déroule à la première personne. On peut voir le personnage affronter des zombies, qui vivent sur la station, en leur tirant dessus, les explosant ou tout simplement en les frappant.

Démo pour PC seulement

Une démo de System Shock est disponible sur PC, via Steam, Epic Games Store et GOG. Pour ce qui est des joueurs sur consoles, Nightdive a déclaré au site Gematsu qu’il espérait sortir la version pour PlayStation 4 et Xbox One en même temps que le lancement PC, sans toutefois donner de détails sur les avancements.

Les joueurs sur PC pourront précommander System Shock sur Steam, Epic Games Store et GOG, pour 51,49$. En précommandant, les joueurs PC recevront System Shock 2: Enhanced Edition gratuitement.

