Nos suggestions culturelles cette semaine

Kaytranada, Anachnid et Billie Eilish ont un point en commun : chacun à leur façon, ces trois musiciens mettent la pop à leur main. C’est aussi eux qui sont au cœur de nos recommandations culturelles de cette semaine.

Une chanson de Kaytranada pour marquer le Mois de l’histoire des Noirs

Le producteur montréalais Kaytranada s’associe à TikTok pour nous offrir Caution, une pièce conçue spécialement pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. Très en vue, Louis Kevin Celestin (de son vrai nom) récolte trois nominations au prochain gala des Grammys qui aura lieu ce 14 mars. On a hâte de voir s’il repartira les mains pleines!

Disponible depuis le 18 février

Un documentaire sur la montée fulgurante de Billie Eilish

L’autrice-compositrice-interprète Billie Eilish est au cœur du documentaire The World’s a Little Blurry réalisé par R.J. Cutler – le gars qui a infiltré les coulisses du magazine Vogue avec The September Issue. Ce film intimiste lève le voile sur le quotidien tout sauf conventionnel de cette prodige de la musique de 19 ans.

À écouter sur Apple + dès le 26 février

Un concert virtuel de Anachnid qui donne envie d’allumer des chandelles

La musicienne autochtone Anachnid partagera la scène avec Djely Tapa et Mi’gma Africa le temps d’un concert virtuel organisé par Nuits d’Afrique. Elle sera armée de son excellent album intitulé Dreamweaver, une première offrande parue l’an dernier qui s’est mérité une place sur la longue liste des fameux Prix Polaris.

Vendredi 26 février à 20h

Sur la page Facebook de Nuits d’Afrique

Un balado qui fait réfléchir sur le sens de la famille

Produit par Slate.fr, le balado Transfert met en vedette des quidams aux parcours de vie inspirants. Dans ce nouvel épisode, on apprend l’histoire de Anne, une jeune femme qui a fait fi de la pression sociale pour subir une ligature des trompes. Être ou ne pas être mère... A-t-on seulement le droit de se poser la question?

Disponible sur Spotify et SoundCloud depuis le 18 février

Le tout petit talk-show de Star Académie signé Valérie Chevalier

Avec Le tout petit talk-show de Star Académie, l’animatrice et écrivaine Valérie Chevalier part à la rencontre des candidats pour tourner toute une série de capsules décalées. Elle y réalise des entrevues qui pousseront les chanteurs hors de leur zone de confort, que ce soit en portant des costumes excentriques ou en répondant à des questions à plusieurs mètres au-dessus du sol.

Disponible depuis le 23 février sur TVA+