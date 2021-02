[SONDAGE] Faut-il renommer l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau?

Partager







À la lumière des plus récentes révélations concernant l’ancien premier ministre du Canada, le chroniqueur du Journal de Montréal Antoine Robitaille proposait ce matin que l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau soit débaptisé?



Rappelons qu’il y a quelques jours, la CBC dévoilait une série de câbles diplomatiques datant de 1976 dans lesquels Trudeau père envisageait de nuire volontairement à l’économie du Québec, pour le punir de ses velléités indépendantistes.

Le Québec venait en effet d’élire, un mois plus tôt, un gouvernement du Parti québécois.



«L’idée serait de faire passer le taux de chômage provincial de 10 % à 15 % ou même 20 % l’année prochaine», relatait l’ambassadeur américain à Ottawa, Thomas Enders, dans un câble diplomatique daté du 22 décembre 1976.



Le chroniqueur Antoine Robitaille est revenu sur ces allégations dans son texte du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin.

Il y soulignait que «de faire passer le taux de chômage “de 10 % à 15 %, ou même à 20 %”. Faire mal au peuple, finalement. Créer de la misère. C’est à lever le cœur.», ce avec quoi nous sommes entièrement d’accord.

Robitaille y énumérait ensuite une panoplie de gestes plus ou moins éthiques envers le Québec posés par PET lors de ses règnes comme Premier ministre du Canada.



Il terminait son texte en suggérant que l’Aéroport international de Montréal-Dorval, renommé Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal en 2004, change une fois de plus son appellation.

Cette suggestion a piqué notre curiosité et on a envie de sonder votre précieux avis à ce sujet.

Répondez!

