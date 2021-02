25 ans de Pokémon: on a classé les 151 Pokémon originaux du pire au meilleur

Partager







Quel est le sens de la vie? Est-ce que Cyberpunk 2077 va être réparé un jour? Pourquoi nos toasts tombent-elles toujours du côté beurré? Tant de questions auxquelles nous n’avons pas de réponse.

Quel est le meilleur Pokémon et quel est le pire? Ça, par contre, on a pris le temps d’y penser sérieusement à l’occasion du 25e anniversaire de la franchise qui sera célébré ce samedi.

Comme la plupart des classements, celui qui suit est hautement subjectif et représente les opinions les plus sincères, et parfois controversées, de l’équipe de Pèse sur start. Mais que serait la vie sur terre sans un tout petit peu de sel? Oui, vous avez compris. Elle serait bien fade.

Vous avez donc le droit d’être d’accord, d’être en désaccord, de déchirer votre chemise ou de nous envoyer des messages d’amour par dizaines. On vous comprend, on en ferait de même.

Pourquoi? Parce que, pour celles et ceux comme nous qui avons grandi avec Pikachu, Ash, Professor Oak et les autres, Pokémon est un sujet hautement émotif. Et c’est tant mieux comme ça!

Bref. Tout ça pour dire qu’on a classé les 151 Pokémon originaux du pire au meilleur.

Alors...

151. Rattata

The Pokémon Company

Personne n'aime Rattata. PERSONNE.

150. Drowzee

The Pokémon Company

Si Hypno est Windows 7, Drowzee est Windows Vista.

149. Kabutops

The Pokémon Company

«C'est qui lui, *****?» - Kazzie

148. Magmar

The Pokémon Company

Il a l'air d'un vendeur de chars, selon Raphaël.

147. Zubat

The Pokémon Company

Non.

146. Golbat

The Pokémon Company

NON!

145. Nidoran♀

The Pokémon Company

Les Nidos sont trop nombreux, laids et pas l'fun.

144. Nidorina

143. Nidoqueen

The Pokémon Company

142. Nidoran♂

Écoutez, on n'aime tellement pas la gang Nido qu'on ne va même pas aller chercher des photos des Pokémon en question.

141. Nidorino

140. Nidoking

139. Metapod

The Pokémon Company

Ugh.

138. Kakuna

The Pokémon Company

C'est comme la version plus agressive de Metapod.

137. Pidgey

The Pokémon Company

Il n'est pas très fort, mais il a l'air délicieux.

136. Raticate

The Pokémon Company

Bof, hein?

135. Exeggcute

The Pokémon Company

On se demande vraiment ce que goûtent Exeggcute et Exeggutor.

134. Exeggutor

The Pokémon Company

133. Mewtwo

The Pokémon Company

Ce n'est même pas un vrai Pokémon!

132. Voltorb

The Pokémon Company

Des Poké Balls reconditionnées. Pas très intéressant.

131. Electrode

The Pokémon Company

130. Ekans

The Pokémon Company

«Tssssssss.»

129. Fearow

The Pokémon Company

128. Sandslash

The Pokémon Company

«Il serait mieux avec des frosted tips.» - Raphaël

127. Pidgeotto

The Pokémon Company

126. Pidgeot

The Pokémon Company

125. Golduck

The Pokémon Company

Comme Lil' Uzi Vert, il a un drôle de cristal dans le front.

124. Omanyte

The Pokémon Company

123. Omastar

The Pokémon Company

122. Spearow

The Pokémon Company

121. Arbok

The Pokémon Company

120. Clefable

The Pokémon Company

119. Venonat

The Pokémon Company

Ark. Non.

118. Venomoth

The Pokémon Company

117. Jigglypuff

The Pokémon Company

On n'aime pas avoir sa maudite chanson dans la tête. C'était cute quand on était jeunes, mais là, c'est juste gossant.

116. Wigglytuff

The Pokémon Company

115. Vileplume

The Pokémon Company

Il a un très grand et très beau chapeau, selon Christine.

114. Persian

The Pokémon Company

113. Charmeleon

The Pokémon Company

112. Meowth

The Pokémon Company

Parce qu'il est avec la Team Rocket dans l'émission, c'est un peu difficile d'aimer ce Pokémon. On a essayé, mais ça ne marche pas.

111. Victreebel

The Pokémon Company

110. Ponyta

The Pokémon Company

109. Gloom

The Pokémon Company

Il bave! C'est quand même winner, ça.

108. Shellder

The Pokémon Company

107. Cloyster

The Pokémon Company

106. Slowbro

The Pokémon Company

105. Seaking

The Pokémon Company

104. Mankey

The Pokémon Company

103. Primeape

The Pokémon Company

102. Caterpie

The Pokémon Company

101. Machop

The Pokémon Company

La famille Machop n'est pas très intéressante. On ne connaît pas beaucoup de fans qui la choisissent dans leur équipe!

100. Machoke

The Pokémon Company

99. Machamp

The Pokémon Company

98. Tangela

The Pokémon Company

Donnez-lui du revitalisant, quelqu'un!

97. Weedle

The Pokémon Company

96. Paras

The Pokémon Company

Paras et Parasect ont l'air d'être des étudiants universitaires.

95. Parasect

The Pokémon Company

94. Vulpix

The Pokémon Company

93. Diglett

The Pokémon Company

92. Dugtrio

The Pokémon Company

91. Tentacool

The Pokémon Company

90. Seadra

The Pokémon Company

89. Weepinbell

The Pokémon Company

88. Jynx

The Pokémon Company

87. Poliwhirl

The Pokémon Company

86. Graveler

The Pokémon Company

85. Grimer

The Pokémon Company

84. Muk

The Pokémon Company

83. Abra

The Pokémon Company

«Abra, Kadabra et Alakazam sont un peu condescendants. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens jugée par eux.» - Kazzie (Par contre, Raphaël n'est pas d'accord. Il les aime, lui.)

82. Kadabra

The Pokémon Company

81. Alakazam

The Pokémon Company

80. Bellsprout

The Pokémon Company

79. Geodude

The Pokémon Company

78. Horsea

The Pokémon Company

77. Poliwag

The Pokémon Company

76. Eevee

The Pokémon Company

Il mérite juste d'être quelque part au milieu. Il n'est pas mauvais ni extraordinaire.

75. Poliwrath

The Pokémon Company

74. Weezing

The Pokémon Company

73. Tentacruel

The Pokémon Company

Un excellent nom de rapper.

72. Koffing

The Pokémon Company

71. Doduo

The Pokémon Company

70. Seel

The Pokémon Company

À ne pas confondre avec le chanteur Seal.

69. Magneton

The Pokémon Company

68. Dewgong

The Pokémon Company

67. Rhyhorn

The Pokémon Company

66. Pinsir

The Pokémon Company

65. Ninetales

The Pokémon Company

64. Raichu

The Pokémon Company

«Raichu, là, moi, je l'aime pas. Je trouve que c'est un peu comme un enfant qui aime courir partout et qui a trop d'énergie.» - Kazzie

63. Magnemite

The Pokémon Company

62. Staryu

The Pokémon Company

Ce Pokémon a l'air de magasiner au Holt Renfrew.

61. Starmie

The Pokémon Company

Ce Pokémon a également l'air de magasiner au Holt Renfrew.

60. Goldeen

The Pokémon Company

Goldeen mérite une place ni trop haute ni trop basse, juste à cause de son cri en français. C'est comme sensuel weird.

59. Krabby

The Pokémon Company

58. Rhydon

The Pokémon Company

57. Hitmonlee

The Pokémon Company

56. Marowak

The Pokémon Company

55. Tauros

The Pokémon Company

54. Hitmonchan

The Pokémon Company

53. Venusaur

The Pokémon Company

52. Dodrio

The Pokémon Company

51. Growlithe

The Pokémon Company

50. Kingler

The Pokémon Company

49. Kabuto

The Pokémon Company

48. Aerodactyl

The Pokémon Company

47. Bulbasaur

The Pokémon Company

46. Haunter

The Pokémon Company

Il faisait quand même peur quand on était jeunes.

45. Dratini

The Pokémon Company

44. Mew

The Pokémon Company

43. Gastly

The Pokémon Company

42. Chansey

The Pokémon Company

Ce n'est pas le plus fort, mais on sait qu'il sauve des vies de Pokémon avec Nurse Joy, alors on l'aime bien.

41. Moltres

The Pokémon Company

40. Dragonair

The Pokémon Company

39. Arcanine

The Pokémon Company

38. Wartortle

The Pokémon Company

Il n'est pas aussi mémorable que Squirtle et pas aussi fort que Blastoise.

37. Zapdos

The Pokémon Company

36. Electabuzz

The Pokémon Company

35. Articuno

The Pokémon Company

34. Scyther

The Pokémon Company

Quand même un grand badass.

33. Sandshrew

The Pokémon Company

Il est peut-être cute, mais c'est un dur à cuire!

32. Dragonite

The Pokémon Company

C'est un «Charmander lite», selon Raphaël.

31. Porygon

The Pokémon Company

On dirait qu'il est dans un rave. On l'oublie souvent, mais on l'aime quand même.

30. Beedrill

The Pokémon Company

On dirait le chum intoxiqué de ta cousine qui arrive super en retard au party de Noël, selon Raphaël.

29. Squirtle

The Pokémon Company

Avec ses petites lunettes et sa gang, il est assez mémorable!

28. Butterfree

The Pokémon Company

Encore une fois, c'est à cause d'un épisode dans Indigo League qu'on adore Butterfree. Goodbye, Butterfree! :'(

27. Golem

The Pokémon Company

«J'aimerais voir Golem relativement haut.» - Raphaël «OK.» - Kazzie

26. Vaporeon

The Pokémon Company

Pokémon très «correct».

25. Flareon

The Pokémon Company

Un peu moins cool que Jolteon, mais certainement plus cool que Vaporeon.

24. Jolteon

The Pokémon Company

La plus cool des évolutions d'Eevee.

23. Clefairy

The Pokémon Company

C'est vrai que son cri est vraiment «gossant», mais son épisode Indigo League est vraiment cute.

22. Onix

The Pokémon Company

Il est très «rock».

21. Hypno

The Pokémon Company

Si Drowzee, c'est Windows Vista, Hypno, c'est Windows 7.

20. Lickitung

The Pokémon Company

Juste parce qu'il est vraiment weird.

19. Kangaskhan

The Pokémon Company

«Il ressemble un peu à Bruce Springsteen.» - Raphaël

18. Lapras

The Pokémon Company

Une belle bête aquatique qui sert aussi de moyen de transport!

17. Cubone

The Pokémon Company

Son histoire est pas mal gothique.

16. Ivysaur

The Pokémon Company

«Je trouve que c'est un bon milieu entre Bulbasaur et Venusaur.» - Raphaël

15. Psyduck

The Pokémon Company

«Psyduck, c'est un mood.» - Christine

14. Farfetch'd

The Pokémon Company

«J'veux qu'il me fasse un beau potage. Il fait 2'7", c'est quand même tout un oiseau.» - Raphaël

13. Pikachu

The Pokémon Company

«Hey, on peut-tu mettre Pikachu quelque part au top, là?! Arrêtez don' de niaiser!» - Kazzie

12. Slowpoke

The Pokémon Company

Pour le meme.

11. Rapidash

«Je l'aime, ok? Elle est vraiment forte dans mon équipe.» - Kazzie

10. Ditto

The Pokémon Company

Il pourrait incarner tous les Pokémons déjà mentionnés. Ça, c'est hot.

9. Gengar

The Pokémon Company

Un vrai troll!

8. Gyarados

The Pokémon Company

Probablement l'un des Pokémons les plus terrifiants. Il fait peur.

7. Mr. Mime

The Pokémon Company

«Je n'ai pas beaucoup de grandes demandes là, mais faut mettre Mr. Mime assez haut dans le classement, s'il vous plaît.» - Raphaël

6. Magikarp

The Pokémon Company

Quel Pokémon inutile. Mais on le garde dans notre équipe juste pour son évolution. Il est charmant avec sa drôle de face. Respect pour Magikarp.

5. Charmander

The Pokémon Company

Vous ƒ de l'épisode de Charmander dans Indigo League? On en pleure encore. Vive Charmander.

4. Snorlax

The Pokémon Company

Le bonhomme le plus chill de l'univers de Pokémon. Si vous ne l'aimez pas, vous n'aimez rien.

3. Oddish

The Pokémon Company

Il est très cute. Et on aimerait bien l'avoir comme pot de fleurs dans notre décor à la maison.

2. Charizard

The Pokémon Company

Il est un peu prévisible d'aimer Charizard, parce qu'il est visiblement fort, rapide et un peu badass. Mais il y a un autre Pokémon qu'on aime encore plus...

1. Blastoise

The Pokémon Company

C'est l'un des Pokémon les plus forts et il a deux gros canons sur le dos. Enough said.