5 ventes en ligne de tes marques mode préférées à ne pas manquer

Dites hello aux soldes de fin de saison, car il y en a une tonne en ligne. C’est l’occasion de remplacer ta paire de bottes finie et de t’acheter le manteau griffé de tes rêves à rabais. En quelques clics, profites des cyber ventes, car la chasse aux aubaines est commencée!

Little Burgundy - jusqu’à 70 % de rabais sur les chaussures et accessoires

Tes «sneakers» de rêve Converse ou ta paire de bottes Dr. Martens sont en solde! Ton sac à Matt & Nat aussi! De gros rabais battent leur plein chez Little Burgundy à la section solde, où les articles sont réduits jusqu’à 70%. Épargne pas mal de sous sur les chaussures, les bottes, les accessoires pour hommes et femmes de tes marques préférées comme Lacoste, Adidas, Vans, Puma ou encore FILA.

Columbia - vente d’hiver jusqu’à 50%

Tu es un fanatique de sports d’hiver ou d’activités extérieures hivernales? Si oui, saute sur la vente d’hiver de la marque Columbia qui fracasse ses prix sur ses manteaux d’hiver, les vêtements de plein air, les chaussures, les bottes, les accessoires et plus encore. On aime que le parka pour hommes style Barret Spur Black Dot soit affiché à moitié prix à 373,90$ au lieu de 749,99$.

Aritizia - rabais de feu jusqu’à 70%

Pour toute fashionista qui se respecte, elle reconnaît que la chaîne Aritzia est le royaume des basiques! Du legging confortable, passant par le tricot coloré ou la petite robe noire, on ne peut se passer de la qualité et de la longévité des vêtements. En cours, la boutique Aritzia te propose des aubaines de feu, te permettant d’économiser jusqu'à 70% de rabais sur les prêts-à-porter pour femmes : pantalons, chandails, manteaux, robes, jupes, blazer, leisure wear, active wear et bien plus.

Zara - articles à seulement 5,99$

La grande chaîne espagnole Zara affiche elle aussi ses rabais en ligne et liquide sa collection automne-hiver. Des accessoires, passant par les camisoles et combinés, jusqu’aux chaussures, la section des soldes offre des aubaines à tout casser. Plusieurs articles sont au prix dérisoire de 5,99$ et d’autres à 9,99$ ou à 12,99$. Faites vite, car en l’instant d’un clic, tout s’envole rapidement!

Lacoste - vente de « crocodile » jusqu’à 50%

On adore Lacoste. Cette griffe est intemporelle, chic, mais sans flafla. On aime les classiques polos ornés d’un crocodile, qui s’agence vraiment avec tout, qu’importe le style; au chalet, à la maison, au bureau (encore à la maison), à l’école...Les polos sont d’ailleurs soldés de 30% à 50% du prix régulier pour femmes et hommes. Des accessoires comme les sacs à dos, les souliers et les casquettes sont aussi à de prix hyper alléchants.

