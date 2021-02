Allez-vous pouvoir retourner sur votre campus cet automne? On a demandé aux universités

Partager







La vaccination est en marche depuis jeudi et les universités envisagent d’ores et déjà un retour en classe dès la session d'automne 2021.

Depuis le 8 février, les université et cégeps du Québec ont le droit d'accueillir jusqu’à 50% des étudiants inscrits aux cours. Mais à quoi peut-on s'attendre la prochaine rentrée d'automne? On a posé la question aux plus grosses universités québécoises : voici ce qu'elles nous ont répondu.

Université de Montréal

Les étudiants de l'Université de Montréal devraient pouvoir assister à leurs cours en personne : l’UdeM a diffusé jeudi un communiqué indiquant que tous les étudiants devront être dans la métropole à l'automne 2021, y compris les étudiants étrangers.

Université McGill

Même chose à l'Université McGill : l'enseignement en personne reprendra à partir de l'automne 2021. «Nous continuerons de profiter des aspects intéressants de l’enseignement en ligne pour certains cours, mais les étudiants et le personnel enseignant doivent se préparer à se rendre plus régulièrement sur les campus d’ici septembre», a indiqué Shirley Cardenas, des relations avec les médias.

Université de Sherbrooke

Du côté de l'Université de Sherbrooke, impossible de savoir pour le moment si les étudiants seront attendus sur le campus. «Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que tous les cours se donneront en présentiel sur l’ensemble de nos campus à l’automne 2021», nous a répondu Isabelle Huard, du service des communications.

Université Concordia

L'Université Concordia n’a pas encore fait d'annonce et vise le mois de mai pour communiquer à ses étudiants le mode de présentation pour la session d'automne 2021. «Si les conditions de santé publique le permettent, nous envisageons un trimestre d’automne selon un modèle hybride d’enseignement à distance et en personne», nous indique-t-on.

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Aucune décision pour la rentrée d'automne n'a encore été prise à l'UQAM, nous a confirmé par courriel Jenny Desrochers, du service des communications.

Université Laval

L’Université Laval étudie plusieurs scénarios qui visent à rehausser l’expérience étudiante en vue de la rentrée de septembre, et aimerait offrir le maximum d’activités en présence, tout en conservant une offre de formation à distance au cours de l’année universitaire 2021-2022, nous a-t-on répondu.