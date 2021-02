Cinémas ouverts, théâtres fermés : «Pourquoi ç’a été juste ignoré et méprisé?»

Partager







Le directeur de la troupe du Théâtre de l’œil, Simon Boudreault, n’en revient toujours pas que ce soit possible d’aller au cinéma lors de la semaine de relâche, mais qu’on continue d’ignorer les appels à l’aide des artistes de la scène.

Pour le comédien et metteur en scène, il n’est pas question de comparer le théâtre au cinéma. Les deux ont leur place. Il déplore plutôt le traitement de faveur qu’a fait le gouvernement envers les cinémas. «Pourquoi les théâtres on ne les ouvre pas? Pourquoi on en a pas parlé?», s’insurge-t-il.

• À lire aussi: Bonne chance pour aller au cinéma durant la relâche

«Je pense qu’on peut occuper plus d’enfants avec des cinémas», a répondu le premier ministre François Legault, en conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé de justifier le prolongement de la fermeture des salles de spectacle au-delà de la semaine de relâche.

• À lire aussi: Saga du popcorn: pourquoi des cinémas menacent-ils de rester fermés?

Pour Simon Boudreault, il n’y a rien de plus faux. «C’est pas vrai que les jeunes qui sont devant les écrans depuis le début de la pandémie, ce qu’ils veulent, c’est encore être aux écrans», lâche-t-il.

Un art «méprisé»

Le théâtre a son rôle à jouer pour donner un sens aux épreuves que nous fait traverser la pandémie, selon Simon Boudreault. «L’échange, la rencontre, la réflexion» sont autant de rôles que remplissent les arts de la scène, et qui devraient être pris au sérieux par le gouvernement.

«On aurait pu y réfléchir, en discuter ensemble», déplore Simon Boudreault. Pour lui, le gouvernement n’a même pas pensé aux salles de spectacle en réfléchissant à la semaine de relâche.

Il espère qu’après se remarque malheureuse, le premier ministre se ravisera et qu’il invitera les gens de la scène à une table de discussion. «Les gyms ont des dates, les restaurants ont des dates, alors que les théâtres c’est toujours à venir, comme si c’était pas important», rajoute le metteur en scène et comédien.