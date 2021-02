Vous pourriez bientôt croiser des camions de Postes Canada psychédéliques

Partager







Postes Canada a fait appel à un artiste ontarien pour donner un coup de fraîcheur (et de couleur) à son parc de camions. Le résultat est surprenant!

Ne soyez donc pas surpris si vous croisez un camion de Postes Canada à l'allure psychédélique avec «THANKS MERCI» écrit sur le côté.

L’artiste ontarien Andrew Lewis a publié sur Instagram, cette semaine, quelques photos dévoilant le nouveau look des camions.

On peut y voir des fleurs, un soleil et même un camion «classique» de Postes Canada sur un arc-en-ciel! Des centaines de personnes ont commenté et cliqué «J'aime» sous les publications de l'artiste.

Une blague devenue réalité

En entrevue à CBC News, le graphiste originaire de London (en Ontario!) a expliqué que son design devait originalement se retrouver sur des timbres. Il a présenté, à la blague, un modèle miniature de camion à Postes Canada avec le même design. À sa grande surprise, la société a voulu reproduire son illustration sur de vrais camions.

«J’ai fait cette image amusante et un peu psychédélique parce que je voulais quelque chose de vraiment positif et joyeux», a raconté le créateur.