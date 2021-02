Quoi faire à Montréal : 31 activités à mettre à son agenda en mars

Partager







Le mois de mars commence avec la semaine de relâche et termine avec l’arrivée du printemps.

C’est donc le temps de mettre à l’agenda toutes les activités extérieures que vous vouliez faire cet hiver avant que la neige ne disparaisse pour plusieurs mois.

C’est aussi l’occasion de faire le plein de culture dans les établissements qui ont finalement eu l’autorisation de rouvrir leurs portes, ou encore dans votre salon en mode virtuel.

Voici donc 31 activités à mettre à votre agenda pour profiter au maximum du mois de mars à Montréal et les environs :

1. Patiner sur le nouvel anneau de glace du parc Jean-Drapeau

L’anneau de glace de 700 pi sur 10 pi se situe en plein cœur de l’Espace 67. Il s’ajoute à la patinoire réfrigérée, déjà installée depuis décembre dernier.

Tous les détails ici.

2. Découvrir (en personne!) la nouvelle exposition immersive OASIS immersion

Le Palais des congrès de Montréal accueille le parcours immersif Inspirations qui met en vedette David Saint-Jacques, Alexandra Stréliski et Émile Roy. Les visiteurs pourront découvrir l’univers spatial de l’astronaute, se laisser porter par l’œuvre musicale de la pianiste montréalaise Alexandra Stréliski, et faire un peu d’introspection avec le youtubeur Émile Roy.

Tous les détails ici.

3. Jouer au mini-putt d'hiver à la station hivernale Photophore

Jusqu'au 21 mars, vous pouvez jouer une partie de mini-putt au Mini-Putt du Nord aménagé à la station hivernale au coin des rues Charleroi et l’Archevêque à Montréal-Nord. Apportez votre bâton de hockey et rondelle. Sinon, il est possible de faire un prêt d’équipement tous les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Tous les détails ici.

4. Commander et manger un festin de cabane à sucre à la maison

Les cabanes à sucre ont pas mal toutes dévoilé des boîtes-repas pour emporter ou à se faire livrer pour vous régaler dans le confort de votre foyer. Vous pouvez opter pour un repas traditionnel ou encore pour des plats végétariens et véganes. Le site Ma cabane à la maison va vous aider à trouver la cabane parfaite pour vous d'où commander votre boîte-repas!

5. Visiter la forêt tropicale du Biodôme de Montréal

Rouvert après d’importantes rénovations le 31 août 2020, puis refermé en raison de la pandémie, le Biodôme vous accueille enfin à nouveau au cœur de ses différents écosystèmes! Pour avoir chaud et vous sentir comme au Costa Rica, c’est bien sûr vers la forêt tropicale qu’il faut vous diriger. Là, vous pourrez essayer de repérer un paresseux (on vous conseille de regarder au plafond!), vous émerveiller devant des perroquets et même admirer des capybaras (!), le tout entouré de plantes exotiques.

Tous les détails ici.

• À lire aussi: Quoi faire: 3 activités «tropicales» sans quitter le Québec

6. Découvrir l'exposition virtuelle Leonard Cohen: Une brèche en toute chose

L’œuvre de l’artiste montréalais Leonard Cohen est au cœur d’une toute nouvelle exposition virtuelle sur le site du Musée d’art contemporain de Montréal. L’exposition Leonard Cohen: Une brèche en toute chose vous transporte à travers quatre tableaux bien distincts inspirés du travail du compositeur-interprète.

Plus de détails ici.

7. Magasiner de la nouvelle déco dans des boutiques locales

Si votre budget vous le permet et que vous avez envie de changer un peu votre décoration avant l'arrivée du printemps, allez faire un tour dans les petites boutiques indépendantes de quartier afin de leur donner un coup de main.

8. Lire un roman qui se déroule à Montréal

À défaut de pouvoir souper avec des amis au Majestique, sortir danser à La Rockette ou encore siroter une bonne Labatt 50 à la taverne du coin, vous pouvez toujours vous changer les idées avec des romans qui vous transporteront à travers Montréal.

• À lire aussi: 10 romans qui se déroulent à Montréal à dévorer en attendant de recommencer à vivre normalement

9. Partir à la recherche de la meilleure brioche à la cannelle de l'île

Fans de brioches? Partez à la recherche de l'endroit où sont cuisinées les meilleures brioches à la cannelle de l'île de Montréal. Commencez par visiter les cinq adresses préférées de Silo 57!

10. Aller glisser la nouvelle butte dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Six corridors de glisse ont été aménagés dernièrement sur la butte du parc Francesca-Cabrini. Sortez vos luges et retombez en enfance le temps d'un après-midi!

Tous les détails ici.

11. Patiner sur la patinoire enchantresse du parc Beaudet

Si vous avez envie de faire changement de la patinoire de votre quartier et en découvrir une nouvelle, c'est au parc Beaudet dans Saint-Laurent que vous devez vous rendre. Les ornements suspendus dans les arbres matures rendent ce lieu magique.

Plus de détails ici.

12. Visionnez le concert virtuel exclusif des Soeurs Boulay

Les sœurs Boulay ont eu envie de s’éclater et de mettre en scène un spectacle doux et plein de complicité. Le billet est au coût de 20$ (avant les frais) et donne accès au spectacle pendant 48h du 27 au 29 mars.

Tous les détails et l'achat de billet ici.

13. Découvrir l'exposition (en personne!) Dancing Contradictions de MC Marquis

L’artiste que l’on connait entre autres pour ses assiettes à messages funky et ses accessoires déco colorés exposera ses œuvres à la galerie Robertson Ares du 5 au 27 mars. C'est une excellente raison de sortir de son cocon des derniers mois!

Plus de détails ici.

14. Essayer l'expérience Couette & Gastronomie de Montréal en Lumière

Montréal en Lumière a lieu du 4 au 28 mars et l'un des concepts proprosé lors de cette édition pas comme les autres est l'expérience Cuette & Gastronomie. Une douzaine d'hôtels montréalaises se sont jumelées avec des restaurants de la ville afin d'offrir une expérience gastronomique exclusive en chambre, digne d’un service VIP.

Tous les détails ici.

15. Assistez à des spectacles virtuelles d'artistes de la relève chaque dimanche

La compagnie de développement d’artistes bien d’ici lance une série de spectacles nommée Les Dimanches Couvre-Fun. Chaque dimanche du 7 mars au 4 avril, vous êtes invité à assister virtuellement au spectacle d’un artiste de la relève québécoise.

Tous les détails ici.

16. Visiter la galerie à ciel ouvert dans le Village

Pas de doute, la Galerie Blanc est une destination à mettre sur votre «bucket list». Vous pourrez y découvrir l'exposition Village Motel composée d'oeuvres surréalistes signées par une sélection très spéciale d'artistes qui portent tous un regard critique sur les 60 dernières années de la culture populaire. Tant qu'à être dans le coin, allez vous chercher un café et faire le plein de produits fins locaux à la nouvelle épicerie Ton-quartier qui se trouve à proximité.

Tous les détails sur la galerie ici.

17. Aller se checher une boîte de brunch DIY du café Pista

Les boîtes de brunch DIY du Pista contiennent donc tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner un repas savoureux et profiter pleinement de votre week-end. Chaque semaine, le café propose un menu pour deux qui évolue au gré des saisons.

Commandez la vôtre ici.

18. Patiner, glisser ou faire de la raquette au village féérique du RécréoParc de Sainte-Catherine

Ceux qui veulent sortir de l'ile sans trop s'élougner peuvent aller profiter des derniers jours d'hiver au nouveau village féérique du RécréoParc de Sainte-Catherine sur la Rive-Sud. Les visiteurs peuvent pratiquer leur coup de patin sur un sentier illuminé d'un demi-kilomètre, faire de la glissade sur tube sur des pistes illuminées et partir à la découverte des sentiers de raquette et de ski de fond qui totalisent près de 15 kilomètres.

Plus de détails ici.

19. Fabriquer ses propres vases en argile

Si vous avez envie de créer vos propres projets avec de l'argile, ce DIY simple vous permettra de réaliser des vases chics pour décorer votre appartement.

20. Faire de la randonnée avec votre chien dans cette cidrerie près de Montréal

La populaire Cidrerie Lacroix propose aux amoureux de la nature de venir profiter de ses sentiers à la marche, en raquettes ou même en skis de fond. Vous pouvez y aller tous les jours de 9h30 à 15h30. Durant les week-ends, les randonneurs pourront se procurer un bon verre de jus de pommes chaud.

Tous les détails ici.

21. Suivre un atelier de cuisine virtuel avec le chef du restaurant Manitoba

Le restaurant Manitoba, situé dans le Mile-Ex, a donc décidé de lancer des ateliers de cuisine virtuels les vendredis soir. En mars, les dates sont le 5 et le 19. Les clients qui souhaitent participer recevront un panier avec tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de leurs recettes, en plus d’un lien vers un évènement virtuel. Durant l’atelier, vous réaliserez deux plats et un dessert et vous pourrez profiter d’une bouteille de vin en accord.

Tous les détails ici.

22. Aller au Jardin botanique

Tout comme le Biodôme, le site du Jardin botanique est accessible tous les jours. C’est le moment idéal pour découvrir le décor magnifique des jardins enneigés.

Tous les détails ici.

23. Partir à l'aventure sur le mont Royal

Le début du mois de mars est votre dernière occasion d'admirer Montréal sous son tapis blanc avant que la gadoue se mette de la partie. Partez donc à l’aventure sur le mont Royal et rendez-vous au sommet pour capturer une dernière photo!

24. Changer les meubles de place dans votre appartement

Qui dit mois de mars dit ménage de printemps! Lors d'une journée où il fait moins beau, lancez-vous dans le grand réaménagement de vos pièces en changeant les meubles de place. On le dira jamais assez mais il est hyper important de se sentir bien chez soi, surtout en temps de pandémie!

25. Essayer la recette virale de pâte au feta et ses variantes

Après le café Dalgona et les céréales de mini-pancakes, une nouvelle recette est devenue rapidement virale sur TikTok au cours des dernières semaines. Si vous ne l'avez pas essayé, faites-le! Et si vous cherchez des variantes à la recette, en voici cinq!

26. Faire un bonhomme de neige

Après une bonne bordée de neige, enfilez vos bottes, votre manteau et vos mitaines et sortez faire un bonhomme de neige entre colocs. Vous pourriez même gagner un peu de sous en enregistrant votre oeuvre d'art au concours que tient la ville de Montréal. Faites-vit car vous avez jusqu'au 8 mars.

Tous les détails ici.

27. Écouter des films gratuits sur l'Office national du film du Canada (ONF)

L'ONF continue 'offrir des films à visionnez gratuitement dans le confort de votre salon. Parmi les longs métrages à ne pas manquer sur la plate-forme il y a l’émouvant Plus haut que les flammes de Monique LeBlanc qui sera seulement disponible du 1er au 31 mars 2021.

Tous les détails ici.

28. S'inscrire au club de vin du Bar Mamie

En vous abonnant, vous recevrez deux bouteilles exclusives en édition limitée avec leur fiche détaillée pour une dégustation parfaite, ainsi qu’un repas pour deux (plat et dessert) spécialement concocté pour être en accord avec vos vins.

Plus de détails ici.

29. Se faire livrer un Raclette Bowl pour un maximum de réconfort

Après une journée à l'extérieur, faites-vous livrer un «bol raclette» de l'entreprise Raclette entre amis. Si vous ne connaissez pas encore cette tendance culinaire du moment, les bols raclette sont en fait tous les ingrédients d'une raclette réussie nappée du fromage fondant sur le dessus. Ça se déguste donc plus rapidement et simplement qu'une raclette traditionnelle.

Commandez votre bol raclette sur Uber Eats, Skip ou Doordash.

30. Participer gratuitement au Festival Filministes

La quatrième édition du Festival Filministes se tiendra en ligne du 4 au 12 mars et sera entièrement gratuite! La programmation consacrée aux femmes et aux personnes sous-représentées de l’industrie cinématographique regroupe 5 longs métrages et 6 blocs thématiques totalisant 50 courts métrages d’ici et d’ailleurs.

Tous les détails ici.

31. Visiter l'exposition Survivance au Musée des beaux-arts de Montréal

Survivance réunit une vingtaine de tableaux de l'artiste montréalais d’origine haïtienne Manuel Mathieu, jamais présentés au Canada en plus d’une installation conçue spécialement pour le MBAM. N'oubliez pas votre masque!

Tous les détails ici.

