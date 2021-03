3 couleurs de vêtements à ajouter dans sa garde-robe printanière

Partager







Le printemps donne envie d’ajouter des touches de couleurs plus intenses à notre garde-robe sobre de l’hiver, et voici celles qui seront très tendance en 2021.

On associe souvent les mois de mars, avril et mai avec les teintes typiques du printemps comme le mauve lilas ou encore le rose pastel. Cette année, certains coloris seront mis de l’avant qui sont un peu moins intenses : le jaune, le vert pistache, et le beige champignon.

Ces teintes sont parfaites pour ceux et celles qui ne sont pas fan du néon ou même des pastels trop criards. Voici comment les porter.

Le beige champignon

Entre le beige, le brun et le gris, le «champignon» est un neutre qui va bien à tous les teints. Il se porte tant en pantalon, qu’en veston ou en cardigan.

C’est la couleur par excellence pour les «cool girls» et pour celles qui désirent avoir un Instagram très esthétique.

Le jaune

Ce printemps, on porte le jaune très clair, presque beige! Cela donne de l’éclat à n’importe quelle tenue tout en restant discret.

C’est une jolie teinte pour un ensemble mou, pour un chandail, mais aussi pour une robe d’été en toute légèreté.

Le vert pistache

Ce type de vert tire vers le neutre, ce qui lui donne un look classique qui ne donne pas l’impression de porter de la couleur.

Magnifique sur tes tenues plus décontractées, il rendra aussi vos chandails en soie ultra chics.

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s