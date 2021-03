9 choses qu’on a apprises sur le prince Harry lors d'une entrevue avec James Corden

Partager







Le prince Harry, qui vit maintenant à L.A., a donné une longue entrevue à James Corden.

Le segment de 17 minutes présenté lors de l'émission The Late Late Show with James Corden la semaine dernière a permis d’en apprendre davantage sur le prince et sa nouvelle vie aux États-Unis, loin de la famille royale britannique.

L'entrevue s'est déroulée en majeure partie dans un autobus touristique à toit ouvert, ce qui a permis à Harry de découvrir un peu la ville qu'il n'avait pas encore pu visiter en raison de la pandémie.

Voici 9 choses qu’on a apprises sur le prince Harry:

1. Harry et son épouse Meghan s’appellent «Haz» et «Meg» entre eux

AFP

L’animateur a découvert le tout lorsqu’il a appelé Meghan avec le cellulaire du prince.

2. La reine, que Harry appelle simplement «sa grand-mère», a envoyé un gaufrier en cadeau au bébé Archie, selon la suggestion de Meghan.

AFP

La duchesse peut maintenant faire des gaufres à son garçon tous les matins pour déjeuner.

3. La reine et le prince Philip sont tous les deux capables de faire des appels vidéo et ils ont parlé quelques fois avec Harry et la famille

AFP

Apparemment, le prince Philip n’a toutefois pas maîtrisé comment terminer un appel et il ferme l’ordi au complet plutôt que d’appuyer sur un bouton.

4. Harry n’a aucun problème avec la série The Crown

The Crown/Netflix

«C’est évidemment de la fiction, mais ça donne une bonne idée de ce qu’est la vie au sein de la famille royale. Ce n’est pas la réalité certes, mais c’est basé sur la réalité. Ça permet de comprendre la pression vécue, et ce que c’est de devoir mettre le service public devant ses relations intimes, devant sa famille.»

Le prince précise qu’il aime mieux une œuvre de fiction comme The Crown, plutôt que toutes les histoires qui se veulent «vraies» racontées sur lui et sa famille dans la presse britannique.

5. S’il pouvait choisir, il aimerait que Damien Lewis, connu entre autres pour son rôle dans Homeland, le joue dans la prochaine saison de The Crown

6. Le premier mot de son fils Archie a été «crocodile»

AFP

Le prince adore son rôle de père.

7. Il devait s'éloigner de la famille royale pour sa santé mentale

s

Le prince Harry a révélé que la pression était trop forte pour lui au sein de la monarchie et que sa santé mentale commençait à dépérir. «C'était toxique. Alors j'ai fait ce que tout bon mari et père de famille devait faire, j'ai sorti ma famille de là.»

8. Il est encore très en forme

L’ancien militaire est encore en grande forme physique et il l’a prouvé lors d’un petit entraînement militaire que lui avait réservé James Corden à la fin de leur journée passée ensemble. Vous pouvez visionner l'entrevue complète ici:

9. Il n'a pas de queue de cheval

L'acteur Bob Lowe avait cru apercevoir le prince Harry avec une queue de cheval il y a quelques semaines.

Cette entrevue récente nous aura au moins confirmé que ce n'était pas vrai. Ou que si c'était vrai, c'est maintenant chose du passé.

Ouf!

À noter que le prince Harry et son épouse, Meghan, ont également accordé une entrevue à la populaire animatrice Oprah, qui sera diffusée le 7 mars 2021 à CBS. Voici un extrait diffusé lundi matin:

Pour d'autres entrevues de James Corden, c'est ici:

