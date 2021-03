Bleu Jeans Bleu et cinq autres événements auxquels on va assister en coton ouaté pendant la relâche

Partager







Les codes vestimentaires n'ont plus aucune importance avec la pandémie. Faut voir le bon côté des choses : on peut maintenant assister à des spectacles et même des galas en pyjama. Voici six événements à ne pas manquer pendant la relâche.

Un spectacle de Bleu Jeans Bleu

Le spectacle de Bleu Jean Bleu enregistré dans le cadre de Montréal en lumière est disponible jusqu’au 5 mars. Les billets (virtuels, entendons-nous) sont disponibles au coût de 15$.

«Impossible de ne pas passer une belle soirée avec la gang de Bleu Jeans Bleu! Les gars ne se prennent pas trop au sérieux et ça donne envie d'embarquer dans leurs niaiseries. Allez-y, chantez à tue-tête "Hey fais-tu frette? Es-tu ben en coton ouaté?" en dansant sur leur musique country-rock.»

- Léa Papineau-Robichaud, cheffe de pupitre

Le Gala Dynastie en ligne

La cinquième édition du Gala Dynastie se déroulera en ligne le 5 mars prochain, en direct de la Place des Arts. Le gala sera animé par l’humoriste Preach et plusieurs artistes sont attendus sur scène tels que Shah Frank, Dominique Fils-Aimé, Ilam, Fredy V & The Foundation.

«Alors que le Mois de l’histoire des Noirs prend fin, le Gala Dynastie se donne la tâche de clôturer en beauté ce mois, qui prend tout son sens cette année avec le mouvement du Black Lives Matter.»

- Anne-Lovely Etienne, société et lifestyle

Joël Lemay / Agence QMI Dominique Fils-Aimé

Un concert d’Antony Carle

Le Ausgang Plaza de Montréal reçoit l’auteur-compositeur-interprète Antony Carle pour un concert inédit et capté pour le web. Il sera diffusé via lepointdevente.com ce 5 mars à 20h.

«Antony Carle a une voix céleste et un sens de la mélodie qui n’a d’égal que le soin qu’il met dans la conception de ses costumes. Il incarne la quintessence de ce que devrait être un chanteur pop en 2021.»

- Catherine Genest, culture numérique

Le rallye photo Explore ta relâche

Ce n’est pas parce que le Centre des sciences de Montréal est fermé qu’on ne peut pas en profiter autrement. Un concours de photos est organisé et on a jusqu’au 21 mars pour y participer.

«On peut devenir photographe d’un jour et soumettre nos images captées en lien avec la lumière, le mouvement, l’air, l’eau, la géométrie, la matière et le code. En plus des nombreux prix, la personne gagnante verra sa photo exposée au Centre des sciences lors de la réouverture.»

- Élise Jetté, En 5 minutes

PHOTO COURTOISIE Le Centre des Sciences de Montréal

Millimetrik en spectacle

L’artiste québécois Millimetrik offre un spectacle virtuel le 7 mars à 20h à l'occasion de la toute nouvelle série de shows Les Dimanches Couvre-Fun de Indie Montréal.

«Celui qui a remporté le Félix d’album électro de l’année à l’ADISQ vous fera bouger sur son brassage musical de hip-hop mélancolique, d'EDM éclatante et d'ambient hors-norme.»

- Kelly-Ann Neeley, Silo 57

Misstress Barbara à l’Igloofest

L’Igloofest 2021 bat son plein sur internet et c’est une femme qui en est la tête d’affiche samed le 6 mars pour un concert web qui commencera à 20h.

«Enfilez votre costume de neige - ou pyjama - le plus coloré pour célébrer les 25 ans de carrière de Misstress Barbara. C'est dans votre salon que la DJ canadienne d'origine italienne viendra vous faire danser.»

- Mélissa Pelletier, QUB musique