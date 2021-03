J.J. Abrams va produire un nouveau reboot de Superman

Partager







J.J. Abrams a signé pour produire un nouveau reboot de Superman pour Warner Bros. Le réalisateur de Star Wars et de Star Trek collaborera avec le studio pour le projet, qui sera écrit par l'auteur Ta-Nehisi Coates, selon plusieurs sources.

Le romancier et journaliste, qui a également écrit pour la bande dessinée Black Panther pour Marvel Comics, a déclaré qu'il se réjouissait de réinventer le superhéros de DC.

«Être invité dans l'univers étendu de DC par Warner Bros., DC Films et Bad Robot est un honneur. J'ai hâte d'apporter une contribution significative à l'héritage du héros mythique le plus emblématique des États-Unis», a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Shadow and Act.

J.J. Abrams, de son côté, a déclaré qu'il était honoré d'avoir la chance de contribuer à la création d'une nouvelle histoire pour les fans de Superman.

Photo AFP J.J. Abrams

«Il y a une nouvelle histoire de Superman, puissante et émouvante, qui reste à raconter. Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire au grand écran, et nous sommes plus que reconnaissants à l'équipe de Warner Bros. pour cette chance», a-t-il ajouté.

Selon le Hollywood Reporter, le projet se concentrera sur un Superman noir, les spéculations sur les réseaux sociaux suggérant que Michael B. Jordan incarnera le superhéros culte. La vedette de Creed avait lancé l'idée en 2019, mais le projet n'avait pas encore été validé, rapporte THR.

Henry Cavill a joué Superman et son alter ego Clark Kent depuis ses débuts dans Man of Steel en 2013, et a repris son rôle pour Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016, et Justice League en 2017. Il a récemment tourné de nouvelles scènes pour la nouvelle version du film, remontée par Zack Snyder, Zack Snyder's Justice League, qui doit être diffusée en streaming sur HBO Max le 18 mars.

