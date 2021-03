Les 5 pires téléréalités de l’histoire

Partager







Vers la fin des années 90, les producteurs télé ont réalisé qu’il existait une façon simple, rapide, efficace et surtout peu dispendieuse d'attirer les téléspectateurs.

• À lire aussi: L’historique complet des déboires amoureux de Brad Pitt: un grand dossier du Sac de chips

Prendre des quidams avec des personnalités intéressantes et les faire compétitionner les uns contre les autres, en documentant le tout.

Après les succès de Survivor et de Big Brother sur CBS, tout le monde a essayé de créer le prochain succès de l’heure.

Par contre, on a eu droit à plusieurs dérapages spectaculaires.

Voici donc le top 5 des téléréalités qui ont marqué l’imaginaire pour les pires raisons possibles.

(Oui, on le sait, nos 5 choix ont été diffusés sur Fox. Ce n’est qu’un hasard, on vous le jure.)

Who wants to marry a multimillionaire (2000, Fox)

Dans cette émission spéciale de deux heures, 50 femmes, soit une de chaque État américain, ont compétitionné pour gagner l’amour d’un millionnaire anonyme. Les participantes se sont affrontées dans de nombreuses disciplines dont un concours de bikini et un segment d’entrevues.

À la fin, on a dévoilé que le millionnaire était un motivateur nommé Rick Rockwell. Il a sélectionné la candidate de la Californie, Darva Conger, et le couple a été marié en direct à la télé.

Aussitôt, l’émission a été grandement critiquée, autant par la droite que par la gauche. Darva a rapidement avoué qu’elle avait regretté participer à l’émission et que Rick et elle n’avaient même pas «consommé» leur relation durant leur lune de miel.

En plus, plusieurs ont remis en doute le statut de multi-millionnaire de Rick Rockwell. Certains ont affirmé qu’il n’avait que 700 000 dollars à son nom.

Toutes les rediffusions cédulées de l’émission ont été annulées, et l’idée d’en faire d’autres éditions a rapidement été avortée.

The Swan (2004, Fox)

The Swan est de loin la compétition télévisuelle la plus cruelle et sadique de tous les temps.

Dans cette série qui a étonnement eu deux saisons, on choisissait 16 femmes qui souffraient psychologiquement du fait qu'elles ne répondaient pas aux critères de beauté traditionnels.

Chaque semaine, on prenait deux de ces femmes, on les faisait passer à travers une transformation extrême qui, pour la majeure partie, incluait de la chirurgie plastique. À la fin de l’épisode, on les jugeait sur leurs apparences physiques. Celle qui gagnait avait la «chance» de participer à un dernier concours avec les 7 autres finalistes. La grande gagnante devenait The Swan, une référence au conte pour enfants du vilain petit canard.

En plus de profiter de femmes avec des faibles estimes d’elles-mêmes pour créer des moments de télé, la production de la série a aussi été accusée de normaliser le fait que la seule façon de se valoriser est par son apparence physique.

Who’s Your Daddy? (2005, Fox)

Pour une fois, la phrase «Who’s Your Daddy?» n’a pas un double entendu sexuel.

On prend un adulte qui a été donné en adoption à sa naissance, et on le met en contact avec 25 hommes. Un de ces hommes est son père biologique et les autres sont simplement des étrangers.

Les 25 monsieurs doivent prendre part à une série d’épreuves pour aider le participant à deviner qui est son réel père. S’il réussit à le reconnaître, il remporte 100 000 dollars. Par contre, s’il se trompe, le candidat qu’il a choisi remporte la somme.

Plusieurs organismes pour les droits des enfants adoptés ont fortement dénoncé le concept de l’émission, citant que la rencontre des parents biologiques est une expérience unique et ne devrait pas être exploitée à des fins mercantiles.

L’émission a été retirée des ondes après un seul épisode.

I Wanna Marry Harry (2014, Fox)

Dans la culture populaire, rien n’est plus romantique que l’idée de rencontrer un prince charmant qui allait vous transporter dans son monde de conte de fée. C’est ce qu’ont voulu exploiter les créateurs de I Wanna Marry Harry.

L’émission est librement inspirée de The Bachelor, où douze femmes américaines doivent compétitionner pour l’amour d’un seul homme britannique. En arrivant, elles apprennent que l’homme en question est sa majesté royale le prince Harry. Le seul hic? Ce n’est pas réellement le Duke de Sussex, mais Matthew Hicks, un gars qui lui ressemble.

Tout au long de l’aventure, Hicks doit laisser croire aux femmes qu’il est le petit-fils de la reine, tout en leur montrant sa vraie personnalité. Fox a tiré la plogue après que seulement quatre des huit épisodes aient été diffusés.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que Kimberly Birch, qui a remporté le jeu, et le faux prince ne forment pas un couple aujourd’hui.

My Big Fat Obnoxious Fiance (2004, Fox)

Randi et Steve sont deux étrangers mais ils doivent faire croire à leurs familles respectives qu’ils sont amoureux et les convaincre de venir à leurs noces sans s’objecter à l’union. S'ils réussissent à maintenir la ruse, les deux tourtereaux et leurs familles vont partager une cagnotte d’un million de dollars.

Par contre, ce que Randi ne sait pas, c’est que Steve est un comédien professionnel et son seul but est d’être le plus détestable possible dans le but de turn off la famille de sa fausse fiancée. La famille de Randi doit aussi passer du temps avec la famille de Steve qui sont, vous l’aurez deviné, aussi des acteurs qui ont comme but d’être le plus désagréable possible.

Au cours des six épisodes de la série, on doit regarder les pauvres parents de Randi lutter avec le fait que leur fille a choisi de marier un abruti, sans savoir que c’est un jeu.

Au moins, Randi et ses parents ont réussi à gagner le million de dollars, sans devoir le partager avec l’autre famille.

Il n'y a pas eu de deuxième saison.

Aussi sur le Sac:

s

s