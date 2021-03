Les montagnes russes les plus vites et les plus longues du monde construites dans le désert de l’Arabie saoudite

Partager







L’Arabie saoudite est en train de construire en plein désert un méga-complexe de divertissement qui comprendra les montagnes russes les plus rapides et les plus longues du monde. Le projet Qiddiya inclut notamment un parc d'attractions de Six Flags, la compagnie propriétaire de La Ronde.

Voici à quoi ressemblera le parc qui ouvrira ses portes en 2023 à la fin de la première phase de travaux.

Montagne russe géante

Le parc compte bâtir sa réputation autour de sa montagne russe, le Falcon’s Flight, qui promet un long parcours de 4 km. En comparaison, Le Monstre, la célèbre montagne russe de La Ronde, ne roule que sur 1,2 km.

Le Falcon’s Flight devrait atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h en entrant dans un tunnel sous une montagne, ce qui en fera la montagne russe la plus rapide du monde. Les premiers essais devraient avoir lieu cette année.

Un circuit de F1 et un aérodrome

Au beau milieu du désert d’Arabie, Qiddiya compte également proposer à terme un circuit de Formule 1, un parcours de golf, un aérodrome et un centre-ville. Un projet titanesque qui devrait être complété à 100% d’ici 2031.

Quiddiya réquisitionne un territoire d’une superficie totale de 334 km2 . À l’intérieur de ce terrain fait de sable et de montagnes, l’Arabie Saoudite n’en développera véritablement qu’un tiers (103 km2).

La Vision 2030 de l’Arabie Saoudite

En dépit des questionnements sur l’impact environnemental d’un projet si colossal en plein désert, les observateurs économiques s’attendent à ce qu’il devienne l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde.

Qiddiya fait partie des nombreux projets inclus dans un plan de diversification économique de l’Arabie Saoudite, nommé «Vision 2030». Ce plan a pour but de sortir le pays de sa dépendance aux revenus du pétrole en multipliant ses sources de revenus. Il inclut aussi la construction de la plus grande centrale solaire du monde.