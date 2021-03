Monika Pilon: au-delà de la pub du Lait

Partager







On ne va rien apprendre aux abonnés des théâtres de Québec: Monika Pilon, c’est l’une des actrices les plus tordantes et talentueuses de sa génération.

Récemment, vous avez peut-être remarqué son anglais joyeusement massacré dans la publicité du Lait.

En attendant de remonter sur les planches, la Lévisienne connecte avec un nouveau public sur TikTok (elle a 40 000 abonnés!) et répond à nos questions.

Tes projets en 2021?

J’ai un film qui va sortir. J’y joue Chloé, une maman un peu névrosée dans Le guide de la famille parfaite de Ricardo Trogi et Louis Morissette. On ne sait pas quand ça va sortir, on attend que la pandémie se calme un petit peu, j’imagine.

Séraphin ou Donalda?

Ben là, voyons! Qui va prendre pour Séraphin? Qui? Moi, la Donalda de Karine Vanasse qui mange de la confiture dans la rivière, ça me touche rien que d’y penser. Je me mets ça dans la tête et ça me fait encore plus pleurer.

Le truc qu’on te dit le plus en audition?

«Joue moins gros.» Là, ça va mieux, mais j’ai des petites tendances à m’emporter, ça sort de même et je pense que j’ai une face expressive, qu’est-ce que tu veux que je te dise?

C’est comment être mère de jeunes enfants en pleine pandémie?

Pour nous, ça a été vraiment cool! [...] Notre fille a trois ans et notre bébé est né en pleine pandémie, trois jours avant qu’on se confine. Lui, c’est un bébé qui n’a pas de vie sociale.

Régis Labeaume ou Valérie Plante?

Ben moi, j’aime Régis. Ça a été mon maire, j’ai comme un certain "attachement". C’est parce que Valérie, elle est plus loin... mais j’aime son sourire!