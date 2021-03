On répond à vos questions sur les vaccins contre la COVID-19

Partager







La campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 est officiellement commencée au Québec. Bien que la nouvelle soit encourageante, plusieurs questions demeurent. Est-ce qu’une personne vaccinée peut attraper la COVID-19? Les vaccins sont-ils efficaces contre les variants? Est-ce qu’on doit se faire vacciner si on a déjà eu la COVID-19?

Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, et le Dr Nicholas Brousseau, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), répondent aux questions qu’on se pose sur les vaccins.

Est-ce que je peux attraper la COVID-19 si je me suis fait vacciner?

Une personne qui se fait vacciner pourrait quand même contracter la COVID-19, mais le vaccin diminuera les risques de développer des symptômes rares de la maladie.

«Une personne vaccinée pourrait développer la maladie. Cependant, si ça arrive, on s’attend à ce que ce soit une forme beaucoup moins sévère que si vous n’étiez pas vacciné», explique Nicholas Brousseau, médecin-conseil à l’INSPQ et président du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

AFP

Pourquoi une personne vaccinée n'aura-t-elle probablement pas de complications graves? Parce que son organisme va avoir développé une réponse immunitaire au virus.

Ça prend combien de temps pour développer une immunité?

Il faut compter un bon trois semaines pour que l’immunité se développe correctement, explique le médecin. Même si la vaccination de masse a commencé au Québec, il faudra donc continuer à respecter les mesures sanitaires et de distanciation physique, surtout avec l'arrivée des variants.

Joël Lemay / Agence QMI

Est-ce que je dois me faire vacciner si j’ai déjà contracté le virus?

Tout le monde devrait se faire vacciner, même ceux qui ont déjà contracté la COVID-19. «C’est très important que les gens se fassent vacciner même s’ils ont eu la maladie», insiste le Dr Brousseau. Pourquoi? Parce que les anticorps développés après avoir contracté la maladie nous protègent en partie. «La vaccination viendra donc améliorer la protection», précise-t-il.

Les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 peuvent toutefois attendre trois mois pour se faire vacciner. Pourquoi? Parce que la protection contre le virus est plus grande pendant cette période initiale de trois mois et que l'objectif est que le plus de gens possible soient immunisés contre le virus pour stopper sa propagation.

Combien de personnes devront être vaccinées avant de retrouver une vie normale?

Il n’y a pas de réponse exacte à cette question, parce qu’on ne sait pas tout sur la COVID-19. Il y a cependant un seuil théorique, affirme la professeure Roxane Borgès Da Silva.

«Dans la plupart des cas de maladies infectieuses, on dit qu’on s’approche d’un niveau d’immunité collective quand on atteint 70% [de la population qui est immunisée]. Ça varie en fonction de la maladie et de plusieurs facteurs, dont la contagiosité.»

C’est quoi, l’immunité collective? C’est lorsqu’une partie suffisamment importante de la population est immunisée contre le virus, parce qu’elle a contracté la maladie ou parce qu’elle a été vaccinée, pour enrayer la propagation du virus.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y aura de gens vaccinés, plus près nous serons d'un retour à une vie normale.

Est-ce que les vaccins sont efficaces contre les variants?

«Pour l’instant, il y a des études qui montrent que les vaccins de Pfizer et de Moderna seraient efficaces contre le variant anglais», précise Mme Borgès Da Silva.

Bonne nouvelle, puisque ce variant est beaucoup plus contagieux que le virus classique et que c’est le plus répandu au Québec. La Santé publique de Montréal a estimé, la semaine dernière, qu’entre 8 et 10% des nouveaux cas rapportés sur le territoire montréalais étaient liés au variant britannique.

AFP

Pour ce qui est des variants sud-africain et brésilien, il n’y a pas assez de données disponibles actuellement pour déterminer si les vaccins sont efficaces ou pas, affirme l’experte en santé publique.

Les vaccins provoquent-ils des effets secondaires importants?

Pour l’instant, il n’y a pas de raison de croire que les vaccins contre la COVID-19 pourraient causer des effets secondaires graves.

Comme pour d’autres vaccins, les patients qui sont vaccinés contre la COVID-19 peuvent ressentir une douleur au moment de l’injection et faire de la fièvre 24h à 48h après avoir été vaccinés. C'est d'ailleurs bon signe, puisque ça indique que le corps réagit au vaccin.

La surveillance active va contribuer à déceler l’apparition d’effets secondaires inattendus liés aux vaccins, soutient le Dr Brousseau. «Les programmes de la santé sont tenus de rapporter les problèmes potentiels qui sont une priorité de santé publique. Il y a des projets en cours pour interpeller directement les dizaines de milliers de gens vaccinés pour leur demander s’ils ont eu des problèmes.»

Le vaccin anti-COVID sera-t-il ajouté au calendrier vaccinal du Québec?

C’est une possibilité, mais il est encore trop tôt pour le savoir. «On ne sait pas encore à quel point les mutations du virus vont affecter l’efficacité des vaccins. Il se pourrait qu’on ait à se faire vacciner périodiquement contre différentes mutations», explique le Dr Brousseau.

Quels vaccins sont disponibles au Québec et au Canada?

Trois vaccins ont été autorisés jusqu’à maintenant au Canada.

▶ Il y a d’abord le vaccin de Pfizer-BioNTech. Ce vaccin, qui doit être conservé à environ -80 degrés Celsius, est celui dont nous avons reçu le plus de doses jusqu’à présent. Efficacité après deux doses : 95%.

▶ Il y a ensuite le vaccin de Moderna. Ce dernier peut être conservé dans des conditions beaucoup plus normales que celui de Pfizer-BioNTech. Efficacité après deux doses : 94,1%.

▶ Santé Canada a finalement autorisé, vendredi, le vaccin AstraZeneca et l’Université Oxford. Le Québec pourrait recevoir 100 000 doses de ce vaccin d’ici à la fin du mois de mars. Efficacité après deux doses : évaluée à 62,1%.

L'efficacité du vaccin d’AstraZeneca et Oxford auprès des personnes de 65 ans et plus demeure incertaine. C'est que peu de personnes appartenant à ce groupe d'âge ont participé aux essais cliniques. «L’efficacité du vaccin pour cette tranche d’âge n’est donc pas reconnue», précise Mme Borgès Da Silva. L’Europe a d’ailleurs fait le choix de ne vacciner que les moins de 65 ans avec ce vaccin.

AFP

Santé Canada pourrait bientôt approuver le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson, un vaccin à seulement une dose.

Est-ce qu’on peut choisir le vaccin qui nous sera administré?

Non, il n’est pas possible de choisir un vaccin plutôt qu’un autre. On n’aurait d’ailleurs pas avantage à le faire, souligne la professeure Borgès Da Silva.

Photo Adobe Stock

«Ce sont tous des vaccins qui ont été approuvés par les autorités sanitaires et donc qui fonctionnent. Il faut faire confiance aux autorités compétentes dans ce temps-là.»

Est-ce qu’il y a un intervalle maximal à respecter entre les deux doses avant que l’efficacité des vaccins ne soit affectée?

Les données disponibles jusqu’à présent ne permettent pas de dire s’il y a un intervalle maximal à respecter entre la première et la deuxième dose des vaccins. Cependant, le Dr Brousseau affirme qu’en théorie, l’attente entre deux doses est bénéfique parce qu’elle permet au corps de mieux assimiler ce qui lui a été injecté initialement.

«En général, plus on allonge l’intervalle entre les doses, meilleure est la réponse ensuite. C’est important de comprendre que si j’attends longtemps avant d’avoir une deuxième dose, le vaccin précédent compte quand même, on ne repart pas à zéro.»

De plus, il n’y a présentement pas de preuve que l’efficacité des vaccins baisserait dans le temps. Comme l'efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech serait de 80% après la première dose, autant chez les résidents des CHSLD que chez les travailleurs de la santé déjà vaccinés, l’INSPQ considère que cette immunité est suffisante pour justifier le report des deuxièmes doses, afin que les doses actuellement disponibles servent à vacciner le plus de gens possible.