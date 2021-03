Tout sur Shadow and Bone, la nouvelle série fantastique de Netflix

Partager







Une toute nouvelle série s’inspirant d’une saga de romans pour jeunes adultes fera son entrée sur Netflix très bientôt : Shadow and Bone.

Annoncée depuis plusieurs mois, cette nouvelle émission arrive à grands pas, au grand plaisir des fans des livres. On a même droit à une bande-annonce!

Voici tout ce qu’on sait sur Shadow & Bone :

La série Shadow and Bone est basée sur des livres

Intitulée Shadow and Bone : La saga Grisha, cette première saison composée de 8 épisodes est basée sur les séries de romans Shadow and Bone et Six of Crows par Leigh Bardugo.

Aussi appelée la trilogie du «Grishaverse», cette saga s’inspire fortement du folklore Russe. Elle suit une jeune orpheline du nom de Alina qui découvre qu’elle est une Grisha (quelqu’un qui peut contrôler les éléments), et que ses pouvoirs sont très spéciaux et pourraient unir son peuple divisé.

La date de sortie de Shadow and Bone saison 1

Les épisodes seront disponibles sur Netflix dès le 23 avril 2021.

La bande-annonce de Shadow and Bone

En février 2021, une bande-annonce officielle fut dévoilée. Celle-ci montre à merveille l'univers fantastique de la série.

L’histoire de la première saison de Shadow and Bone

La plus grande différence entre les romans et la série est que celle-ci puise dans deux sagas différentes : Shadow and Bone et Six of Crows. La chronologie fera en sorte que l’émission pourra agir en tant que «prequel» à une suite se concentrant sur Six of Crows. L’histoire semble suivre plutôt celle de Shadow & Bone dont voici le synopsis :

Le royaume de la Ravka est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline.

Alina a été recrutée par l'Armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d'enfance frôle la mort lors d'un raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée... Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux.

À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n'est plus en mesure de l'aider ?

Les acteurs principaux dans Shadow and Bone

Jessie Mei Li (Alina Starkov)

Le rôle principal est interprété par Jessie Mei Li qui en est à ses premiers projets d’envergure. Alina est en quelque sorte «l’élue» et elle voit sa vie changer du tout au tout lorsqu’elle découvre ses pouvoirs. Elle essaye de remplir les attentes de tout le monde à son égard, mais cela lui met énormément de pression sur les épaules.

Ben Barnes (Le Darkling ou Général Kirigan)

L’acteur qu’on connaît pour, entre autres, son rôle du Prince Caspian dans Le Monde de Narnia joue le mystérieux leader de la seconde armée des Grisha. Ses pouvoirs sont uniques et potentiellement dangereux. Seul et coupé du monde «normal» durant une grande partie de sa vie, lui et Alina ont ce point en commun.

Archie Renaux (Mal)

Mal et Alina sont meilleurs amis depuis leur jeunesse après avoir grandi dans le même orphelinat. Il est ensuite enrôlé en tant que soldat, et lorsque Alina découvre ses pouvoirs, une distance s’installe entre les deux amis.

Freddy Carter (Kaz Brekker)

Kaz est le leader du gang de rue des «Crows». Il n’a peur de rien, surtout pas de la violence, et son ambition est infinie.

Amita Suman (Inej Ghafa)

Inej est le bras droit de Kaz, et elle inspire autant le respect et la peur que lui. Une acrobate et espionne talentueuse, elle peut infiltrer n’importe quel endroit sans être repérée.

Kit Young (Jesper Fahey)

Un autre membre des Crows, Jesper est le «sniper» du groupe. Il peut sembler indigne de confiance à cause de son arrogance et ses problèmes de jeu, mais il est très talentueux et ne manque jamais son tir. Il a aussi des pouvoirs, mais refuse de les utiliser depuis une tragédie survenue durant sa jeunesse.

On a hâte de voir ça !

