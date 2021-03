Avis de renouvellement des baux: les Montréalais invités à garder leur logement

Partager







À quatre mois du 1er juillet, jour de déménagement au Québec, la Ville de Montréal encourage les locataires à renouveler leur bail ou à en signer un avant de renoncer à leur logement.

«On le sait qu'au niveau de l'abordabilité et de la disponibilité des logements, c'est très difficile», a expliqué Robert Beaudry, responsable de l'habitation au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

«On passe d'une crise du logement vers une crise de l'abordabilité», a-t-il ajouté mardi matin, lors d'une mêlée de presse dans le quartier Saint-Henri, à Montréal.

M. Beaudry a tenu à rappeler que le nombre de logements disponibles à Montréal a diminué de façon importante au cours des dernières années et que le taux d'inoccupation est différent d'un arrondissement à l'autre.

Par exemple, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, la proportion de logements disponibles tourne autour de 0,7%, alors que ce taux est d’environ 3,2 % à l'échelle de la ville. À titre comparatif, le taux d'inoccupation moyen était de 1,6% l'année dernière sur l'île, avant la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Cette légère hausse du taux d'inoccupation s’explique notamment par l’annulation des cours universitaires en présentiel et le retour sur le marché locatif de logements de type Airbnb dans la dernière année, en raison de l'absence de touristes dans la métropole.

Plus de logements abordables bientôt

Questionné sur le nombre limité de logements abordables disponibles à Montréal, M. Beaudry a rappelé que son administration a adopté un règlement pour une métropole mixte.

Le règlement, qui entrera en vigueur le 1er avril prochain, stipule que tout nouveau projet résidentiel de cinq logements et plus doit inclure environ 20% de logements sociaux et autant de logements abordables et familiaux.

Informations importantes pour les locataires concernant l'avis de renouvellement de bail:

• Un locataire n'est pas obligé d'accepter une augmentation de loyer si elle semble excessive;

• Dans le cas d'une reprise de logement, un locataire peut obtenir une indemnité équivalente aux frais de déménagement;

• En cas d'éviction pour subdivision, agrandissement ou changement d'affectation de logement, où cela est possible, un locataire a droit à une indemnité de trois mois de loyer et à des frais raisonnables de déménagement;

• Si le logement actuellement habité présente un problème de salubrité, il est de la responsabilité du locataire d'aviser son propriétaire pour corriger la situation. Si le problème ne se règle pas dans un délai raisonnable, la Ville invite les locataires à contacter le 311;

• Un propriétaire a le droit d'effectuer des travaux dans un logement. Si un locataire doit quitter son logement pour plus d'une semaine dans le cadre de rénovations majeures, une indemnité doit être offerte au locataire.