BAFTA Games Awards: The Last of Us Part II domine avec un nombre record de nominations

Partager







Sans l’ombre d’un doute, The Last of Us Part II est apprécié des critiques et autres cérémonies de remise de prix. Le plus récent jeu de Naughty Dog domine cette fois-ci l’édition 2021 des BAFTA Games Awards avec pas moins de 13 nominations.

• À lire aussi: Pedro Pascal incarnera Joel dans la série The Last of Us de HBO

• À lire aussi: The Last of Us Part II sacré 261 fois «jeu de l’année», détrônant The Witcher 3

• À lire aussi: 10 jeux vraiment déprimants

Révélée ce mardi, la liste des nommés met également de l’avant Ghost of Tsushima (10 nominations), Hades (huit nominations), Marvel's Spider-Man: Miles Morales (sept nominations), Animal Crossing: New Horizons (cinq nominations) et Half-Life: Alyx (quatre nominations).

Certes, c’est tout de même The Last of Us Part II qui marque l’histoire avec ses 13 nominations, un record qui éclipse la marque établie par Control et Death Stranding l’an dernier, quand les deux titres avaient été nommés à 11 reprises.

Les gagnants seront révélés lors d’une cérémonie de 90 minutes diffusée en ligne le 25 mars prochain. Reste maintenant à voir si Ellie, Joel et Abby poursuivront leur domination des galas!

D’ici là, voici la liste complète des nominations:

Meilleur jeu

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Meilleur jeu britannique

Dreams

F1 2020

Fall Guys

Röki

Sackboy: A Big Adventure

The Last Campfire

Meilleure animation

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

The Last of Us Part II

Meilleure direction artistique

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Meilleure conception sonore

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Meilleur premier jeu

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Röki

The Falconeer

Meilleure évolution pour un jeu

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man's Sky

Sea of Thieves

Meilleur jeu familial

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Meilleur jeu qui va au-delà du divertissement

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

Tell Me Why

The Last of Us Part II

Meilleur design de jeu

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Meilleure musique

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Meilleur scénario

Assassin's Creed: Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Meilleure franchise originale

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Meilleure actrice ou meilleur acteur dans un rôle principal

Ashley Johnson (Ellie dans The Last of Us Part II)

Cherami Leigh (V dans Cyberpunk 2077)

Cody Christian (Cloud Strife dans Final Fantasy VII Remake)

Daisuke Tsuji (Jin Sakai dans Ghost of Tsushima)

Laura Bailey (Abby dans The Last of Us Part II)

Nadji Jeter (Miles Morales dans Marvel's Spider-Man: Miles Morales)

Meilleure actrice ou meilleur acteur dans un rôle de soutien

Carla Tassara (Judy Alvarez dans Cyberpunk 2077)

Jeffrey Pierce (Tommy dans The Last of Us Part II)

Logan Cunningham (Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon et le Storyteller dans Hades)

Patrick Gallagher (Khotun Khan dans Ghost of Tsushima)

Shannon Woodward (Dina dans The Last of Us Part II)

Troy Baker (Joel dans The Last of Us Part II)

Plus grand accomplissement technique

Demon's Souls

Doom Eternal

Dreams

Flight Simulator

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Choix du public

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Valorant

Rejoignez notre serveur Discord!