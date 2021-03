Ce fond de teint de pharmacie est viral sur TikTok et voici pourquoi

Partager







Si vous suivez moindrement les beauty gurus et influenceuces beauté, vous avez certainement vu passer ce fond de teint poudre de L’Oréal qui semble faire l’unanimité parmi ses utilisatrices!

En effet, peu importe leur type de peau, de sèche à grasse, celles qui en font l’essaie sont unanime : le fond de teint Infallible 24H Fresh Wear de L'Oréal Paris vaut la peine! Il offre un effet deuxième peau inégalé, rarement vu du côté des produits pour le teint sous forme de poudre.

via Jean Coutu

L’engouement s’est d’abord fait sentir sur TikTok, où plusieurs y ont démontré sa couvrance impressionnante et sa facilité d’application.

Puis, sur YouTube, plusieurs ont fait le test de sa durabilité, puisque ce fond de teint promet une couvrance pendant 24h et serait même à l’épreuve de l’eau (ne faites pas ça à la maison!).

De notre côté, on a eu la chance de le trouver en pharmacie (il se fait de plus en plus rare) et de le tester. Le verdict? Au coût de 20$ seulement, ce fond de teint est à la hauteur de sa réputation. Il couvre bien les rougeurs et taches, ne s'effrite pas après l’avoir porté pendant 10h et malgré sa texture poudre, ne s'immisce pas dans les fines ridules et peaux sèches de notre visage.

Conseil : pour éviter le look trop poudreux, on n’oublie pas de vaporiser un peu de brume fixatrice pour le maquillage, comme la Brume fixatrice et rafraîchissante Hydro Grip de Milk Makeup!

48$, chez Sephora

Le fond de teint est disponible dans une quinzaine de teintes dans les pharmacies et grandes surfaces à partir de 19,99$, mais on vous avertit : il est de plus en plus rare de le trouver!

