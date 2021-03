Déconseillé aux 65 ans et plus, le vaccin controversé d’AstraZeneca est-il sécuritaire? Ce qu’il faut savoir

Partager







Le vaccin d'AstraZeneca est le troisième vaccin autorisé par Santé Canada.

Le vaccin est déconseillé aux 65 ans et plus, mais il n'est pas interdit.

Le Dr Horacio Arruda a indiqué que le vaccin est «bon et sécuritaire».

Santé Canada ne déconseille pas le vaccin d'AstraZeneca aux 65 ans et plus comme le recommande un comité d’experts. Voici tout ce que vous devez savoir sur le vaccin qui fait polémique partout dans le monde.

Santé Canada contredit des experts

Lundi, le Comité consultatif national d’immunisation (CCNI), un panel d’experts externes donnant des recommandations sur l’utilisation des vaccins déjà homologués au gouvernement, a déconseillé le vaccin d'AstraZeneca pour les 65 ans et plus.

Le Comité le déconseille en «en raison du peu d’informations disponibles à ce jour sur l’efficacité de ce vaccin dans ce groupe d’âge». Peu de personnes âgées de 65 ans et plus ont participé aux essais cliniques du fabricant.

Photo Agence QMI, Joël Lemay Des experts externes mandatés par le gouvernement ne recommandent pas le vaccin d'AstraZeneca aux 65 ans et plus. Santé Canada a annoncé qu'il ne prendra pas en compte cet avis, ce qui est habituellement plutôt rare.

Santé Canada n'a pas appliqué la recommandation du CCNI, ajoutant que «les études cliniques n'ont révélé aucun problème de sécurité dans ce groupe d'âge ni dans le grand nombre de personnes âgées qui ont été vaccinées à ce jour dans les pays qui ont déjà autorisé le vaccin AstraZeneca et qui l'administrent aux personnes de plus de 65 ans».

Des effets secondaires indésirables comme de la fièvre, de la fatigue ou des maux de tête y sont aussi associés. Aucune hospitalisation n'a toutefois été rapportée par Santé Canada en lien avec l'administration de ce vaccin.

Le politique se montre prudent

À Ottawa, les conservateurs ont demandé une réunion d’urgence pour faire la lumière sur la sécurité du vaccin dans cette tranche d’âge, rapporte Le Journal de Montréal.

En conférence de presse, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a indiqué que le vaccin est «bon et sécuritaire», mais qu’il attendrait l’avis du Comité de l’immunisation du Québec avant de se prononcer sur son accessibilité aux personnes âgées de plus de 65 ans.

Photo Jean-François Desgagnés Le Dr Horacio Arruda ne s'est pas prononcé sur l'accessibilité du vaccin d'AstraZeneca pour les 65 ans et plus au Québec.

L’Organisation mondiale de la santé a pour sa part affirmé que le vaccin peut être administré aux 65 ans et plus.

Difficile à implanter à l’international

L’efficacité du vaccin AstraZeneca auprès des 65 ans et plus soulève des questions partout dans le monde. En France et en Allemagne, le vaccin est boudé par la population. Alors que les doses s’accumulent, les autorités sanitaires ne savent plus comment rassurer la population.

Le vaccin était déconseillé jusqu’à lundi en France, mais le ministre de la Santé l'a finalement autorisé aux personnes de 50 et plus présentant des comorbidités. Selon l’AFP, le ministre Olivier Véran a lui-même reçu une dose le 8 février.

AFP Le ministre de la Santé en France, Olivier Véran, reçoit une dose du vaccin d'AstraZeneca le 8 février 2021 à Melun.

En février, l’Afrique du Sud s'est dite prête à échanger ou à revendre un million de doses d’AstraZeneca, craignant qu’il ne soit pas efficace contre les mutations du virus, dont le variant sud-africain.

Simple à conserver, moins efficace

Le vaccin développé par l’Angleterre et la Suède se base sur un adénovirus de chimpanzé, le ChAdOx1. C’est le premier vaccin à vecteur viral de ce genre à être approuvé au Canada, d’après l’Agence QMI.

L’efficacité après deux doses du vaccin d’AstraZeneca est de 62,1%, c’est donc moins que pour les vaccins de Pfizer et de Moderna, tous deux efficaces à environ 95%. Le vaccin d'AstraZeneca peut toutefois être conservé à une température entre 2 à 8 degrés Celsius, pour une durée maximale de six mois.

Le Canada a acheté 20 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca et recevra 500 000 doses dans les trois prochaines semaines. Le Québec recevra jusqu’à 100 000 doses d'ici la fin du mois de mars.

-Avec les informations de l'Agence QMI, du Journal de Montréal et de TVA Nouvelles