Des drones pour détecter des fuites d’oléoducs: un investissement vert du fédéral qui n’en est pas un, déplore Équiterre

Un appui financier de 500 000$ à une entreprise qui conçoit et fabrique des drones pour détecter des fuites d’oléoducs est-il un investissement vert? Aux yeux du gouvernement fédéral, ça l'est, mais pas selon Équiterre.

L'organisme environnemental dénonce qu’Ottawa présente cette aide financière octroyée à l'entreprise Les Systèmes Flyscan comme un investissement s’inscrivant dans une relance verte de l’économie.

«C’est fort en café de dire qu’il s’agit d’un investissement qui s’inscrit dans une relance verte alors qu’on parle ici de drones qui viendraient limiter les dégâts de fuites d’oléoducs», souligne Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques chez Équiterre. «C’est vraiment l’emballage qui est problématique à nos yeux.»

Tant mieux si les fuites peuvent être colmatées, mais on ne devait pas présenter cet appui financier comme un investissement qui s’inscrirait dans la lutte au réchauffement climatique, ajoute-t-il.

«Un exemple d’annonce qui s’inscrirait dans une relance verte, ce serait, par exemple, des investissements dans le transport en commun ou dans les énergies renouvelables, des investissements en efficacité énergétique ou en électrification des transports, détaille l’analyste. Mais par contre, favoriser l’exploitation des oléoducs, ça ne s’inscrit pas dans un plan de relance verte.»

«Je ne me plaindrai pas si on est capable de détecter une fuite, mais je vais me plaindre si on me présente un outil pour mieux gérer des oléoducs comme une relance verte», conclut-il.

