Paris Hilton est fiancée et elle veut fonder une famille

Partager







Nouvellement fiancée, Paris a trouvé l’homme de sa vie et désire maintenant fonder une famille. Prévoyante, elle utilisera des ovules congelés pour pouvoir choisir le sexe de ses jumeaux...

• À lire aussi: Les photos du voyage de Kim Kardashian et Paris Hilton à Ibiza en 2006 sont parfaites

La richissime héritière Paris Hilton a toujours eu ce qu’elle désirait, et ce n’est pas fini! Elle a trouvé le véritable amour il y a un peu plus d’un an avec l’homme d’affaires Carter Reum. Le couple s’est d’ailleurs fiancé quelques jours avant le 40e anniversaire de la star. Convaincue d’avoir enfin trouvé celui qu’il lui faut, elle souhaite maintenant fonder une famille avec lui.

Photo : Getty Images Paris a enfin trouvé le véritable amour avec Carter Reum.

«Je crois sincèrement qu’avoir des enfants et une famille donne un sens à la vie. Si je ne l’ai pas vécu avant, c’est parce que je n’avais pas rencontré l’homme qui méritait ce genre d’amour de ma part. J’ai finalement trouvé la personne qui le mérite», a-t-elle dit dans un récent balado intitulé The Trend Reporter with Mara.

• À lire aussi: «Ils nous étranglaient»: Paris Hilton raconte les abus qu'elle a subis pendant son adolescence

Finie, la fête!

L’ancienne party animal a expliqué en ondes qu’elle avait effectué le prélèvement de ses ovules pour recourir à une fécondation in vitro (FIV). «Je l’ai fait à quelques reprises. C’était difficile, mais je sais que ça en vaut la peine», a-t-elle commenté. Elle a aussi dit que c’est son amie de longue date, nulle autre que Kim Kardashian, qui lui a parlé de cette possibilité. La mère de quatre enfants avait en effet congelé ses ovules pour concevoir deux bébés grâce à une mère porteuse. «Je suis vraiment contente qu’elle m’ait parlé de ça et qu’elle m’ait présenté son médecin», a affirmé Paris.

Photo : Getty Images Elle remercie sa bonne amie Kim Kardashian — qui a eu recours à la congélation de ses ovules pour fonder sa famille — de lui avoir parlé de cette possibilité.

Jumeaux demandés

La fashionista a raconté que, si elle a choisi la FIV plutôt que la bonne vieille méthode, c’est parce que c’est la seule façon qui lui permet de s’assurer d’avoir des jumeaux, fille et garçon. La future maman a d’ailleurs déjà choisi un des prénoms. «Ma fille s’appellera London, et je réfléchis encore à un prénom de garçon. Je ne veux pas nécessairement lui donner un nom de ville, mais c’est difficile de choisir. J’ai demandé des suggestions à mes amis», a-t-elle mentionné dans le balado LadyGang.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s