Ratchet and Clank est gratuit sur PS4 et PS5

Ce mois-ci, dans le cadre de l’initiative «Play at Home», Sony offre gratuitement aux propriétaires de PlayStation 4 et PlayStation 5 le jeu Ratchet and Clank. Et, bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire d’être abonné à PlayStation Plus pour l’obtenir!

• À lire aussi: Mars 2021: voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5

Les joueurs sur PS4 et PS5 auront jusqu’au 31 mars pour réclamer leur copie numérique gratuite.

La version gratuite est celle de 2016, sortie sur PS4 et conçue par Insomniac Games. Il s’agit du remake du jeu original de 2002, paru sur PS2.

L’initiative «Play at Home» de Sony encourage les joueurs à rester à l’intérieur pendant la pandémie et offrira des jeux gratuits jusqu’au mois de juin, sans abonnement à PlayStation Plus nécessaire.

