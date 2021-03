Six livres de Dr. Seuss cesseront d’être publiés en raison d’images racistes

Partager







C’est la fin de six livres pour enfants signés Dr. Seuss.

L'éditeur qui s’occupe de la publication des œuvres du populaire auteur jeunesse a annoncé l’arrêt des ventes pour If I Ran the Zoo, And to Think That I Saw It on Mulberry Street, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra !, Scrambled Eggs Super ! et The Cat’s Quizzer.

Cette décision, prise l’an dernier et basée sur les avis d’un comité d’experts, survient parce que ces livres contiennent des images racistes et insensibles, selon ce que rapporte le New York Post.

L’annonce a officiellement été faite mardi, le jour de l’anniversaire de Theodor Seuss Geisel, mieux connu sous son nom de plume, Dr. Seuss.

Le communiqué de presse de Dr. Seuss Enterprises indique également que certains éléments représentent des gens d’une «mauvaise façon et de manière blessante».

Selon le New York Post, le livre If I Ran the Zoo présentait, par exemple, des personnes d’origine africaine avec de gros ventres et de grosses lèvres. Des personnages asiatiques y sont également décrits comme étant des «assistants avec des yeux bridés» qui proviennent de «pays que personne ne peut épeler».