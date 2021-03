Véronique Cloutier en «matante cochonne» et autres suggestions de trucs à voir pour la relâche

Partager







L’Œil du cyclone nous fait découvrir une facette cachée de Véronique Cloutier grâce à un rôle qui a tout d’un contre-emploi. C’est aussi l’une des 5 séries ou films qu’on vous suggère d’écouter pendant la semaine de relâche : les voici.

L’Œil du cyclone, une série dans laquelle Véronique Cloutier surprend

Véronique Cloutier incarne le rôle d’une agente d’immeuble célibataire dans la série L’Œil du cyclone, une comédie disponible sur ICI Tou.tv EXTRA depuis la mi-février.

«Véronique Cloutier prouve que sa carrière d’actrice n’est pas morte avec le flop du film Les Dangereux. Elle est vraiment tordante lorsqu’elle donne la réplique à Christine Beaulieu dans cette série tout sauf quétaine sur la vie de famille.»

- Catherine Genest, culture numérique

La populaire série Lupin qui a cartonné sur Netflix

Omar Sy (qu’on a vu dans Intouchables) est la vedette de la série française Lupin, produite et diffusée par Netflix.

«Un mot décrit à merveille cette série française : surprenant! Assane Diop, un très grand fan d’Arsène Lupin, s’inspire de son héros pour réaliser des coups d’éclat incroyables, afin de venger son père. Tout ce qu’il fait est calculé et réfléchi à un point où ça nous jette à terre par moments!»

- Léa Papineau-Robichaud, cheffe de pupitre

Le documentaire Kenbe La, jusqu’à la victoire

Le Montréalais Will Prosper est le réalisateur du documentaire produit par l‘ONF Kenbe La, jusqu’à la victoire, qui s’articule autour de la figure du militant québéco-haïtien Alain Philoctète.

«Je n'ai jamais mis les pieds en Haïti et pourtant, j'ai eu l'impression de vivre la quête d'Alain Philoctète à ses côtés. La chaleur, les rires et les chants restent en tête dans ce brillant documentaire alliant force, résilience et fragilité de la vie.»

- Anne-Sophie Roy, Porte-monnaie

La série The Investigation sur le meurtre de Kim Wall

Disponible sur Crave, la série suédoise The Investigation s’inspire de faits réels et raconte l’histoire du meurtre de la journaliste Kim Wall, survenu en 2017. Une enquête prenante et dramatique!

«Une série policière d’un grand raffinement, lente et grave, où la sobriété de la réalisation s’agence parfaitement avec l’aspect macabre de l’enquête.»

- Gabriel Beauchemin, Urgence climat

Cinq courts-métrages réalisés par des femmes

Du 5 au 11 mars, la Fabrique Culturelle mettra de l’avant le travail des cinéastes Emilie Peltier, Marie-Eve Juste, Gabrielle Vigneault-Gendron, Gaëlle Hannebicque et Martine Asselin, en diffusant leurs courts-métrages. L’accès à ce contenu est totalement gratuit via lafabriqueculturelle.tv

« Les courts-métrages ont si peu de visibilité qu'il faut vraiment profiter d'évènements comme celui-ci pour découvrir le talent des réalisatrices d'ici! »

- Marilyne Houde, designer graphique