Cole Sprouse aperçu main dans la main avec cette Québécoise

Partager







Plusieurs mois après avoir annoncé sa rupture à Lili Reinhart, Cole Sprouse aurait à nouveau trouvé l’amour.

• À lire aussi: Voici l'historique complet de la relation entre Cole Sprouse et Lili Reinhart

Présentement en tournage à Vancouver pour la 5e saison de Riverdale, Cole a été photographié main dans la main avec la mannequin Ari Fournier.

• À lire aussi: «Riverdale» saison 6: la suite est déjà confirmée et voici tout ce qu’on sait

La paire a été vue se promenant dans les rues de Vancouver bras dessus bras dessous. Selon plusieurs sources, ils auraient fait un arrêt durant leur marche pour déguster un brunch.

Ari Fournier est une mannequin montréalaise âgée de 22 ans. Elle parle le français couramment et est signée avec plusieurs agences de mannequins, dont Elite et Folio.

On ne sait pas exactement comment elle et Cole se sont rencontrés, mais puisque celui-ci est aussi photographe, on se doute que cela fut lors d'une séance photo.

Depuis sa séparation avec Lili Reinhart, Cole a été aperçu se rapprochant d’une autre mannequin.

En octobre 2020, Cole avait été photographié enlaçant la mannequin Reina Silva, elle aussi âgée de 22 ans. Cette relation n’a par contre jamais été confirmée.

• Pour plus de détails: Cole Sprouse aurait à nouveau trouvé l’amour et voici avec qui

Reste à savoir si Cole va afficher cette nouvelle flamme sur les réseaux sociaux ce qui, selon ses habitudes, est très peu probable !

On leur souhaite beaucoup de bonheur.

Ces vidéos pourraient vous intéresser : 10 événements qu'on avait oubliés dans les saisons précédentes de Riverdale

s

Voici avec qui les acteurs de Riverdale sont en couple dans la vraie vie