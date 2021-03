Un marathon de «flash tattoo» au profit de la communauté BIPOC a lieu ce week-end

Partager







On peut dire que la spontanéité ne fait plus vraiment partie de nos vies depuis maintenant un an.

• À lire aussi: Quoi faire à Montréal: 31 activités à mettre à son agenda en mars

Ceux qui sont en manque de spontanéité seront donc fort probablement intéressés par le marathon de tatouage qui se tiendra ce week-end, le 7 mars, au Bar Pamplemousse.

C’est l’organisme à but non lucratif Occupy the Hood qui organise l’événement où il sera possible de vous faire tatouer par un artiste moyennant un don minimum de 50$.

Les profits de ce marathon de «flash tattoo» seront utilisés par l’organisme pour continuer d’appuyer la communauté des personnes noires, autochtones et de couleur (BIPOC) dans leur lutte contre les injustices raciales et sociales.

Les artistes tatoueurs qui participent à ce marathon sont: A. McElligot, Guillaume Harvey, Brutal Mais Cordial, Akeeda, Justine B. Gagnon et Bluessentials.

Seul ce dernier acceptera les «walk-ins». Pour vous faire tatouer par les artistes, vous devez les contacter par message Instagram pour prendre rendez-vous avec eux.

L’événement prendra place de midi à 18h le 7 mars, au Bar Pamplemousse. L’établissement ne pourra pas servir de nourriture sur place, en raison des mesures sanitaires, mais vous pouvez également les encourager en commandant du take-out!

Marathon de «flash tattoo»

7 mars de midi à 18h, au Bar Pamplemousse (1579, boulevard Saint-Laurent)

Tous les détails ici

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s