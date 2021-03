Une partie du Québec en zone orange, mais pas le Grand Montréal: ce qu'il faut savoir

Partager







À compter de lundi, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Mauricie, l’Estrie et le Centre-du-Québec passeront à l’orange

Montréal, Laval, la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides resteront en zone rouge

Le 15 mars, partout au Québec, les activités parascolaires seront de nouveau permises

Une partie du Québec passera à l’orange, mais pas le Grand Montréal où on devra attendre avant de pouvoir aller manger au restaurant et s’entraîner au gym.

À compter de lundi prochain, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Mauricie, l’Estrie et le Centre-du-Québec passeront à l’orange, à annoncer le premier ministre François Legault mercredi.

Montréal, Laval, la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides resteront toutefois en zone rouge. « Il n’y a pas de marge de manœuvre. La santé publique y prévoit une augmentation des cas et des hospitalisations », a expliqué M. Legault.

M. Legault reste prudent pour le prochain mois : il y voit une « course contre la montre » entre le variant Britannique plus contagieux et les effets négatifs de la semaine de relâche contre la campagne de vaccination.

Le 15 mars, partout au Québec, les activités parascolaires seront de nouveau permises pour les écoliers. Pour le sport, M. Legault promet dès la semaine prochaine «un plan complet de déconfinement progressif». Il demande également aux théâtres à se préparer à une réouverture prochaine.

Zone orange

Couvre-feu

Entre 21h30 et 5h du matin

Salle à manger des restaurants

Ouvertes, avec un maximum de deux adultes par table qui peuvent être accompagnés de leurs enfants d’âge mineur.

Salles de spectacle et théâtre

Les lieux avec des places fixes assignées seulement pourront rouvrir. Port du masque de procédure obligatoire.

Gyms

Ouverts, mais seulement les entraînements individuels (ou avec les occupants d’une même résidence) et les cours privés sont autorisés.

Bar et casinos

Fermés.

Lieux de culte

Maximum 100 personnes.

Partout à partir du 15 mars

Les activités parascolaires seront autorisées à l'école.