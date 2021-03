Woke or Whateva et quatre autres balados qu'on vous recommande pour la relâche

Partager







La série bilingue Woke or Whateva donne une tribune à des femmes noires qui ont le don de trouver les bons mots pour nous faire comprendre leur réalité. C’est l’un des cinq balados que notre équipe a le plus aimé écouter dans les derniers mois : voici nos recommandations pour la relâche.

Woke or Whateva

Le balado indépendant Woke or Whateva fait écho aux mouvements sociaux en abordant des enjeux qui touchent de près les femmes racisées. On peut l'écouter sur Spotify et SoundCloud, notamment.

«Articulées, vives et précises, les deux animatrices Titi et Beck partagent leurs micros avec des invités. Le balado est pertinent, éducatif et livré dans un franglais fluide. On veut en entendre plus encore!»

- Camille Lalancette, politique et société

Pourquoi Marie?

Marie Carmen est au cœur de ce balado animé et conçu par le chroniqueur culturel Stéphane Leclair. Révélée l’automne dernier, la série a maintenant droit à un ultime épisode bonus téléversé sur QUB radio le 11 février dernier.

«Marie Carmen, la Piaf qui chantait du rock, m’a marquée comme enfant par son intensité et sa voix chaude. Je trouve que Stéphane Leclair lui rend un magnifique hommage avec ce documentaire décliné en cinq chapitres.»

- Catherine Genest, culture numérique

Land of the Giants

Les empires de Google, de Netflix et d'Amazon sont disséqués dans cette série déployée en trois saisons et produite par Vox.

«Une série balado de type documentaire où on suit l'évolution des géants de la technologie de l'intérieur, méchante mise en perspective quand on se rend compte qu'on passe nos vies branchés sur leurs produits.»

- Félix Pedneault, culture numérique

Dépêche

Les courtes capsules de Dépêche, produites par la chaîne européenne Arte, sortent tous les mercredis et nous offrent un condensé punché de l'actualité, avec un ton décalé. Au micro? Le journaliste français Olivier Minot.

«On n'est pas habitués d'avoir des podcasts aussi théâtraux dans le cadre d'une revue de presse. Ses clins d'oeil font réfléchir. Si vous êtes amateurs du ton ironique et drôle de La soirée est encore jeune et que l'actualité internationale ou européenne vous intéresse, ça va vous plaire.»

- Charles D’Amboise, directeur adjoint

Ma version des faits

La journaliste Isabelle Richer se remémore l’opération SharQC dans la sixième saison de Ma version des faits, disponible sur l’application OHdio depuis la fin janvier.

« La passion d’Isabelle Richer est contagieuse et on se sent presque avec elle à l’extérieur du palais de justice. On dévore ses récits de l’oreille et quand c’est terminé, on aimerait en entendre encore et encore. »

- Gabrielle Morin-Lefebvre, politique et société