Deux camionneurs nous racontent pourquoi ils adorent leur métier

L’Amérique pleure, cette chanson super populaire des Cowboys fringants, raconte l’histoire d’un camionneur qui réfléchit à la société dans laquelle il vit – et qui déprime solide. Les paroles ont clairement résonné fort pour plusieurs, mais la chanson nous a fait oublier un instant que des camionneurs qui tripent sur leur travail et sur leur vie, il y en a tout un paquet. On a monté avec deux d'entre eux le temps d’une ride pour comprendre ce qui les passionne.

Jean-Sébastien Larivée, 31 ans, Saint-Lin-Laurentides

Livrer de la nourriture, ça tombe pas mal exactement dans la définition de «travail essentiel», et c’est ce à quoi Jean-Sébastien Larivée a consacré sa journée quand on l’a accompagné sur la route.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est sûr que c’est motivant de dire que tu aides le monde et de faire partie des ressources essentielles pour que le Québec puisse continuer de fonctionner. Si les gens ne peuvent pas manger, on s’entend qu’on est mal partis», mentionne l’homme de 31 ans qui travaille pour le Groupe Morneau.

Le 29 janvier, sa ride du jour avait de quoi le rendre heureux : il allait livrer des aliments dans neuf écoles primaires du grand Montréal pour le Club des petits déjeuners, un organisme qui œuvre dans les milieux où l’insécurité alimentaire est plus présente.

Joël Lemay / Agence QMI

Même s’il ne voit pas les enfants à qui sont destinés ces déjeuners – avec la COVID, il laisse le matériel dehors et ne peut pas entrer dans les écoles, même pour aller aux toilettes – c'est valorisant.

«Quand je finis ma journée, j’ai l’impression d’avoir accompli de quoi. C’est de la grosse job qui est difficile, mais quand tu vois le résultat, le monde est content, ils ont leur stock, leur business est capable de rouler», relate-t-il.

Personnel recherché

Quand on tape «emploi camionneur» sur Google, une longue liste d’offres d’emploi apparaît : le recrutement n’est pas toujours facile.

Joël Lemay / Agence QMI

Pourtant, il y a pas mal de gens qui cherchent du travail au Québec. C’est particulièrement vrai chez les jeunes hommes : à la fin 2020, le taux de chômage s’élevait à 16% chez les 15 à 24 ans, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de la province (6,8%).

Qu’est-ce qui explique ce manque d’engouement?

Pour Jean-Sébastien, cela s’explique entre autres par la difficulté physique du boulot et les longs quarts de travail. «On ne sait jamais à quelle heure on finit», dit celui qui rapporte que ce travail mène à la séparation de nombreux couples.

Quand même, ça n’empêche pas Jean-Sébastien de faire son boulot avec minutie et joie de vivre. Celui qui se qualifie de solitaire aime les défis, et conduire à Montréal avec son véhicule, c’en est tout un.

«Le fait que mon expérience je peux la partager à un autre pour l’amener plus loin, ça me motive», avoue celui qui forme ses collègues.

Joël Lemay / Agence QMI

Rémi Cyr, 46 ans, Charlemagne

Rémi Cyr va droit au but : ce qu’il aime d’être camionneur de nuit, c’est la tranquillité de la route. Pas d’embouteillages, moins d’accidents; cela lui permet même de faire plus d’argent, vu qu’il est payé selon le kilométrage parcouru.

Mais tranquillité ne rime pas avec facilité. Tel un chirurgien au bloc opératoire, il doit toujours rester concentré. Depuis quelques années, il fait l’aller-retour cinq fois par semaine entre Montréal et Joyceville, en Ontario, et seule la lumière émise par son camion – ou ceux de ses confrères – illumine une bonne partie du trajet.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Quand on l’a accompagné sur la route, on a embarqué dans le camion avec une cargaison d’aluminium. Le trajet s’est fait dans le noir, pas mal en silence. Vers 1h du matin, à l’arrivée à Joyceville, Rémi a souri : c’était le moment de la pause, celui où il va voir le caissier de la station-service, devenu un ami au fil du temps.

Même si ses interactions sociales durent moins de quinze minutes, le travailleur du Groupe Morneau, qui se qualifie de solitaire, apprécie ces brefs moments.

Rémi rentre à Montréal et termine son quart vers 5h. Une autre journée où il a dû être vigilant. Une autre journée où chaque moment d’inattention aurait pu s’avérer fatal, où la fatigue pourrait facilement contrôler son corps.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il ne manque pas d’ouvrage

Pandémie ou non, Rémi Cyr touche du bois depuis longtemps : il ne manque jamais d’ouvrage dans son domaine, surtout la nuit.«Je ne pourrais pas être plus heureux que ça», mentionne-t-il.

S’il arrive au boulot souriant, c’est car il apprécie cet emploi qui lui procure un sentiment de «liberté». Il aime décider des moments où il peut se reposer et ne pas être suivi à la lettre par son patron. «Comme je l’ai dit à ma blonde, à la maison, je [travaille]. Dans mon camion, je relaxe», illustre celui qui n’écoute presque pas la radio pendant sa route.

Fort d’une carrière de 25 ans dans le transport, rien n’est à son épreuve. Des quarts de travail de 15h? Il en a fait. Des tempêtes de neige ? Il en a vu. «Si j’arrêtais [de faire ce métier] demain matin, je ne sais pas ce que je ferais», explique le passionné, maintenant maître-chauffeur.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La CB se fait de plus en plus rare

Au fil des ans, le métier n’a pas trop changé, mais les gens oui. L’entraide se fait de plus en plus rare, avance-t-il. Les gens ne se parlent plus autant.

Même la fameuse CB, cette radio sur laquelle échangent les camionneurs, est devenu une espèce rare, dit-il. Mais tout de même, peu importe les années, Rémi envoie la main ou fait aller ses lumières aux autres camionneurs qu’il croise.