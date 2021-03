Discontinués en raison d’images racistes, ces six livres de Dr. Seuss sont revendus à prix d’or

Partager







Depuis l’annonce, mardi, de la fin de leur commercialisation en raison d’images racistes et insensibles, six livres pour enfants de Dr. Seuss se vendent à fort prix sur le web.

Les albums –If I Ran the Zoo, And to Think That I Saw It on Mulberry Street, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super! et The Cat’s Quizzer– ne seront ainsi plus publiés et vendus officiellement par Dr. Seuss Enterprises, mais cela n’a empêché plusieurs revendeurs de reprendre la balle au bond.

Comme le rapporte Fox Business, des exemplaires usagés des bouquins de l’auteur américain sont mis en vente notamment sur Amazon et eBay pour des centaines, voire des milliers de dollars américains.

De ce fait, il suffit d’un bref coup d’œil sur les plateformes de vente en ligne pour constater que plusieurs entrepreneurs en herbe ont flairé la bonne affaire et tentent de tirer profit de l’intérêt d’une légion de collectionneurs pour les œuvres discontinuées.

Capture d'écran eBay

Sur Amazon, on retrouve notamment plusieurs versions de l’édition reliée du livre And to Think That I Saw It on Mulberry Street mises en vente pour des montants qui varient entre 499 $US et 1899 $US.

Capture d'écran Amazon

Toujours sur Amazon, une copie d’If I Ran the Zoo est même affichée à un coût exorbitant de 4999 $US.

Capture d'écran Amazon

La situation est similaire pour The Cat’s Quizzer, qui se retrouve en vente sur Amazon pour quelque part entre 699 $US et 1600 $US. Un exemplaire du même ouvrage a notamment été vendu mercredi sur eBay pour la rondelette somme de 1499 $US... frais de livraison en sus!

Capture d'écran Amazon

Capture d'écran eBay

Dans son communiqué de presse pour expliquer sa décision d’arrêter la vente des six œuvres, Dr. Seuss Enterprises souligne que les livres représentaient notamment certaines personnes d’une «mauvaise façon et de manière blessante».