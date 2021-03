Falafel Yoni va ouvrir une succursale à Verdun

Partager







Verdun n’a vraiment plus rien à envier aux autres quartiers de Montréal. Au cours des dernières années, plusieurs restaurants et bars se sont installés sur la rue Wellington et ses alentours.

Un petit nouveau va venir s’ajouter à cette belle offre dès l’été 2021 si tout se passe comme sur des roulettes. Il s’agit du Falafel Yoni dont une première succursale avait ouvert ses portes en avril 2018 sur la rue Saint-Viateur dans le Mile-End.

La deuxième succursale de l’équipe qui propose parmi les meilleurs falafels de Montréal sera située au 4549 de la rue Wellington selon Eater MTL.

On devrait pouvoir retrouver les mêmes items du menu du Mile-End. Toutefois, l’équipe a l’intention de faire de cette succursale de Verdun leur quartier général avec une grande cuisine où toute la production aura lieu.

Les Verdunois peuvent donc compter les semaines avant de pouvoir aller se chercher de délicieux falafels en pita ou en salade de Falafel Yoni!

Falafel Yoni Verdun

4549, rue Wellington, Montréal

