Le tableau présentant l’efficacité du vaccin Johnson & Johnson a l’air d’un pénis

Bonne nouvelle dans le domaine de la santé: le vaccin est à nos portes! Autre bonne nouvelle: son efficacité ressemble à un sexe masculin semi-érecté.

Comme le souligne VICE, un tableau visant à démontrer l’efficacité du vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson en fonction du temps depuis la vaccination met en évidence une zone grise qui ressemble à s’y méprendre à un phallus à moitié turgescent.

Bon, il faut avoir un peu d’imagination: le scrotum n’est pas super proéminent et le gland est une triste mailloche difforme... mais vous comprenez où on veut en venir.



C’est Julia Marcus, une spécialiste des maladies infectieuses et professeure à Harvard, qui en a d’abord fait la mention ce mercredi, sur Twitter:

J&J vaccine is rising to the occasion pic.twitter.com/yDsGg1JyQ6 — Julia Marcus, PhD, MPH (@JuliaLMarcus) March 3, 2021

«Le vaccin J&J s’élève pour l’occasion», a écrit la femme dans un tweet devenu viral.



Le tableau en question n’est pas une quelconque fabrication de l’internet pour faire rire les gens.

Il provient d’un document très sérieux disponible ICI.

Page 42 pour les Saint Thomas parmi vous!

