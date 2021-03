Les 5 manucures les plus tendances du printemps

Partager







L’hiver est long; on attend impatiemment que le mercure grimpe et que le printemps se pointe finalement le bout du nez! Et qui dit printemps, dit nouvelle manucure! Voici donc 5 tendances manucures à adopter pour des ongles parfaits!

La manucure jaune à la Yara Shahidi

La couleur populaire, cette année, est le jaune et parmi les différences nuances, le jaune «poussin» est sans contredit le plus populaire. On aime son caractère pastel qui s’agence avec toutes les carnations, soit de la peau rousse à la peau noire. On copie le look de la star hollywoodienne Yara Shahidi avec la teinte Sun Shower de Sally Hansen.

Sun Shower de Sally Hansen, 10$ sur Amazon

La manucure à l’imprimé bandana à la Kylie Jenner

Le nail art est certainement un incontournable cette saison. Et du côté design, Kylie Jenner lance la nouvelle tendance de l’imprimé bandana. Sur Instagram, la plus jeune sœur du clan Kardashian-Jenner a dévoilé sa nouvelle manucure bandana aux tons marron et blanc. Il est difficile de créer soi-même ce type de design à la maison, mais il existe des autocollants très faciles à appliquer sur la boutique en ligne Etsy pour nous venir en aide.

Décalques pour ongles Bandana nude, 9,50$ sur Etsy

La manucure française colorée à la Madelaine Petsch

Quelles que soient les époques, la manucure française reste un classique. Ce qui change par contre, c’est la ligne, car on troque le blanc pour une couleur qui a du punch comme le bleu, le fuchsia et évidemment, le rouge. La star de la série Riverdale Madelaine Petsch affiche fièrement sur Instagram ses ongles à la française vernis d’un rouge feu! Pour reproduire ce style à la maison, la nouvelle collection d’OPI propose plusieurs vernis vibrants, dont un rouge comme celui de Madelaine.

Emmy, Have you seen Oscar? de OPI, 13$ sur Amazon

La manucure multicolore à la Clara Berry

Cette fois-ci, on se penche sur l’amoureuse de l’acteur KJ Apa de l’émission Riverdale : Clara Berry. La mannequin a adopté cette nouvelle tendance de la manucure multicolore et la rend populaire. Les choix sont illimités! Vous pouvez soit choisir cinq couleurs complètement différentes ou choisir un look de couleurs alternées avec des nuances de la même famille. Rendez-vous chez Sephora, le paradis des produits cosmétiques, qui propose la ligne Color Hit composée de minivernis parfaits pour ce type de manucure.

Collection Color Hit de Sephora Colelction, 6$ par vernis chez Sephora

La manucure nude à la Phoebe Dynevor

C’est tout le contraire pour les jeunes femmes de la haute société de Bridgerton, qui se doivent de porter des ongles naturels pour ne pas trop attirer les regards! La vedette de la populaire série Phoebe Dynevor préfère donc les manucures naturelles en appliquant un vernis nude en formule gel. La marque CND, reconnue pour l’endurance de ses produits, possède plusieurs nuances de nude très chics et intemporelles.

Nude Kickers de CND, 13$ sur Amazon

