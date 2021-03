Les métiers manuels super populaires sur TikTok

Partager







Les vidéos qui démystifient le travail manuel sont populaires sur TikTok : parlez-en à Alexis et Benoit, deux jeunes travailleurs de l’Abitibi-Témiscamingue qui récoltent des milliers de vues en partageant leurs connaissances.

«Je fais de la mécanique pour le monde, de la carrosserie, de la charpenterie, je fais de tout. Et je m’amuse à me filmer en faisant ça», détaille le diplômé en électromécanique Alexis Barrette, 23 ans, qui habite à Témiscamingue.

De 5h à 13h, Alexis travaille dans une usine. Après, il devient Hollywoodbarrette, un instructeur mécanicien sur TikTok qui compte 11 000 abonnés et qui a récolté plus de 100 000 mentions «j’aime» en moins de six mois.

«Au début, [je postais] un peu de tout et j’ai vu que ce qui accrochait le plus était la mécanique», explique-t-il.

Dans ses vidéos qui durent de 15 à 60 secondes, il résume des tâches communes d’un mécanicien : changement de pneu, ouverture du moteur ou encore nettoyage de la transmission.

«Je vis en région. Quand je monte à mes amis que ma dernière vidéo a eu 30 000 vues, ils sont surpris!» dit-il. «Si ça peut intéresser [les gens] à aller dans ce métier-là, tant mieux», enchaine celui qui espère que ses capsules l’aideront à travailler un jour dans l’industrie de la course automobile, ou à devenir enseignant.

Benoit Martineau, un étudiant en électricité aussi âgé de 17 ans, a un compte semblable. Il aime le domaine dans lequel il étudie et il en est fier : c’est pourquoi il partage ses apprentissages en vidéo. Sur son compte TikTok Benoit4990, on le voit installer un circuit électrique, parler des conditions salariales du métier ou faire des courtes entrevues avec ses collègues.

C’est populaire : son compte atteindra bientôt 2000 abonnés, et l’une de ses vidéos a eu près de 200 000 vues.

Même les écoles s’y mettent

Alexis et Benoit sont deux exemples d’une tendance très répandue sur TikTok, et les écoles de formation professionnelle l’ont aussi remarqué.

L'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) a d’ailleurs lancé un compte TikTok où elle publie des trucs de pro et de courtes entrevues avec ses étudiants. «On veut leur montrer [aux potentiels étudiants] que c’est le fun et qu’on apprend des choses difficiles», souligne la conseillère en orientation de l’établissement, Amélie Gilbert.

Faire connaître les DEP

Faire un diplôme d’études professionnelles (DEP) était un choix évident pour Benoit Martineau : aller au cégep n’a jamais effleuré son esprit. Et ça ne veut pas dire que devenir électricien, c’est facile. «C’est un métier manuel, mais tu as besoin de ton cerveau. C’est quand même compliqué l’électricité», dit-il.

Quand on sait qu'au Québec, un jeune sur sept âgé entre 15 et 24 ans est au chômage, c’est important de bien faire connaître les différents programmes d’études.

Faire un DEP, ç’a plusieurs avantages : la formation est souvent assez rapide (elle varie entre 6 et 18 mois) et peut mener à des métiers bien payés.

Par exemple, selon les données de Indeed et Emploi-Québec, le salaire moyen d’un électricien est de 28,24 $ de l’heure, et celui d’un électromécanicien de 26,23 $ de l’heure.

La période des inscriptions pour l'automne touche à sa fin, et Amélie Gilbert constate plusieurs domaines où les inscriptions sont moins nombreuses : poseur de systèmes intérieurs, ferblantier et briqueteur-maçon, par exemple.

Que ce soit en électricité, en charpenterie ou en ferblanterie, la personne doit aimer travailler physiquement, à l’extérieur et en équipe, concède-t-elle. Et avant tout, aimer son domaine. «Si tu n’es pas heureux dans ce que tu fais, mais que tu gagnes un gros salaire, au final tu ne resteras pas», conclut-elle.