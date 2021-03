Quatre pistes de solution pour lutter contre les féminicides

Partager







Cinq femmes auraient été tuées par un proche au Québec au cours du dernier mois seulement, les plus récentes victimes étant Sylvie Bisson et sa fille Myriam Dallaire. L’ex-conjoint de cette dernière est le suspect dans cette affaire.

Comment faire pour prévenir les féminicides? Voici des pistes de solution.

1. Donner plus d’argent aux ressources d’aide

Les maisons d’hébergement pour les femmes qui fuient la violence conjugale refusent des milliers de demandes chaque année parce qu’elles n’arrivent pas à fournir.

Pourtant, ces ressources, tout comme les lignes d’écoute ou les services de clavardage, sont cruciales pour les personnes qui doivent rapidement se sortir d’une situation dangereuse avant qu’elle dégénère davantage.

«Les ressources ont de la difficulté à répondre à toutes les demandes. C’est un manque de financement», déclare la directrice générale de SOS violence conjugale, Jocelyne Jolin.

La députée de Québec solidaire Christine Labrie propose carrément qu’une ligne provinciale de référence pour les auteurs de crimes violents soit mise en place.

2. Financer plus de logements sociaux

Une femme qui fuit un conjoint violent doit pouvoir se reloger de façon permanente, ce qui peut être compliqué avec la crise du logement et le prix des loyers qui est élevé, surtout pour une personne seule. Le financement de plus de logements sociaux pourrait donc être une piste de solution.

«Le logement social, c’est un élément qui est important à considérer et c’est extrêmement difficile à développer, ça ne se fait pas massivement, mais ça fait une différence pour les femmes», assure Mme Jolin.

La députée de Québec solidaire Christine Labrie a d’ailleurs demandé mercredi au gouvernement Legault d’investir dans les logements abordables pour cette raison.

3. Éduquer par la pub

Des publicités qui encouragent les femmes à consulter et à dénoncer les mauvais comportements de leurs proches pourraient aider à lutter contre la violence faite aux femmes.

«Ça signifie à l’ensemble de la population qu'il existe des ressources», souligne Mme Join, qui croit que plus les gens en savent sur le phénomène, mieux ils sont outillés pour y faire face.

Elle croit aussi que l’entourage peut jouer un rôle important en dirigeant une amie vers une ressource ou en lui offrant du soutien.

Les pubs peuvent par exemple aviser les femmes que le moment de la rupture est le plus dangereux dans les histoires de violence conjugale, explique Mme Jolin. «Le conjoint perd le contrôle, et c’est précisément cette perte de contrôle qui les rend agressifs», analyse-t-elle.

4. Nommer les choses clairement

Nommer les choses clairement peut aider à cerner une réalité et à lutter contre celle-ci. Le terme «féminicide» prend sa place dans le vocabulaire médiatique, ce qui est en soi une marque d’éveil à la situation.

«Ça démontre que c’est une violence dirigée envers les femmes. C’est pourquoi c’est important d’utiliser les bons mots pour décrire cette réalité-là», dit Mme Jolin.

Le premier ministre François Legault n’a pas ménagé ses mots pour dénoncer les meurtres de femmes survenus récemment.

«Ça n’a pas de bon sang! [...] qu’on vive comme des barbares, on est dans une société civilisée et toutes les femmes et les enfants ont le droit de virent dans des milieux sécures [sic]», a-t-il en conférence de presse mercredi.

Cinq femmes qui ont perdu la vie au cours du mois dernier

Elisapee Angma, 5 février

Elisapee Angma, une mère de quatre enfants de 44 ans, a été assassinée par son ex-conjoint Thomassie Cain à Kuujjuaq.

Marly Édouard, 21 février

Marly Édouard a été tuée d’une balle dans la tête et retrouvée dans le stationnement de son condo à Laval. Deux jours plus tôt, la femme de 32 ans avait signalé aux policiers avoir reçu des menaces de mort de la part d’un proche.

Nancy Roy, 23 février

Nancy Roy, 44 ans, a été poignardée dans son appartement de Saint-Hyacinthe. Son ex-conjoint Jean-Yves Lajoie a été accusé de meurtre non prémédité et comparaîtra devant les tribunaux.

Myriam Dallaire et Sylvie Bisson, 2 mars

Sylvie Bisson, 60 ans, ainsi que sa fille de 28 ans Myriam Dallaire ont été brutalement massacrées à la hache dans leur résidence de Sainte-Sophie dans les Laurentides. L’ex-conjoint de cette dernière est le suspect dans cette affaire.

