Will Smith n’a jamais croisé de racistes intelligents

Même les gens riches et célèbres ne sont pas à l’abri du racisme.

En promo pour sa nouvelle série Netflix, Will Smith était récemment de passage au balado Pod Save America.

En parlant de Amend: The Fight for America, sa série documentaire sur le 17e amendement, le Fresh Prince a raconté qu’il avait déjà été victime de racisme, avant et après être devenu une méga star. Il en a aussi profité pour partager sa théorie intéressante sur la nature du racisme.

L’acteur de 52 ans a affirmé s’être fait appelé par le «mot en N» en pleine face au moins cinq fois en plus d’avoir vécu d’autres instances de racisme plus subtil.

«Heureusement, pour ma santé mentale, je ne me suis jamais fait traité de [mot en n] par une personne intelligente, donc j’ai grandi avec l’impression que les racistes, et le racisme étaient stupides» a expliqué Smith.

«Bien qu’ils aient des positions dangereuses, je n’ai jamais regardé un raciste dans les yeux et perçu quelque chose que je pourrais qualifier d'intelligence.»

Will Smith a ajouté que sa position a un peu changé quand il a vieilli et qu’il a été exposé au concept du racisme systémique.

Par contre, selon l’acteur, il existe une différence entre l’ignorance et le mal.

«Ils sont reliés, ça c’est certain, mais l’ignorance peut être corrigée avec de l’éducation et le mal est un problème beaucoup plus difficile à résoudre. Et heureusement, il y a beaucoup plus d’ignorance que de mal.»

Selon l’acteur, si on met plus d’efforts sur l’éducation, le racisme pourait être réduit de façon significative.

Amend: The Fight for America, est disponible sur Netflix.

