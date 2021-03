Cinq moments qui ont changé la carrière de Mélissa Bédard

Partager







La chanteuse et actrice Mélissa Bédard est terriblement douée, mais le talent suffit rarement dans les domaines où il y a autant d’appelés et si peu d’élus. Elle a dû travailler fort pour arriver à vivre de son art.

L’interprète de la chanson Fleur de verre nous partage les cinq accomplissements qui ont fait d’elle l’artiste qu’elle est aujourd’hui.

1 - Ses débuts à Star Académie

C’est le concours Star Académie qui nous a révélé Mélissa Bédard en 2012. Les Québécois y ont découvert une vocaliste à la voix riche, une interprète vibrante capable d’émouvoir aux larmes les juges de l’émission. Elle n’avait alors que 21 ans.

«J’ai vécu un gros up, ça a duré quasiment un an avec la tournée de Noël. Quand je suis arrivée chez nous le 1er janvier au matin, je ne savais pas où je m’en allais et c’est vraiment là que ça m’a frappée. [...] Je me suis demandé si le milieu allait embarquer. C’est quelque chose réussir et être aimée du public, mais après ça, tu dois conquérir l’industrie pour que les gens aient le goût de travailler avec toi.»

2 - Une conversation avec Lise Dion

Quand la tournée de Star Académie s’est terminée, Mélissa Bédard a dû se trouver une «job alimentaire» pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Elle est donc allée vendre des vêtements dans une boutique et des clients la reconnaissaient. Une période difficile.

«J’ai rencontré Lise Dion sur le plateau de La Tour il y a quelques semaines. On a un parcours qui se ressemble. Elle était mère monoparentale et elle est retournée travailler au Dunkin’ Donuts quand sa carrière était au plus haut point. Je trouvais ça le fun qu’elle me partage son histoire. Ça pourrait très bien être un modèle...»

3 - L’appel de Florence Longpré

La carrière de Mélissa Bédard a fait un virage à 180 degrés quand elle a obtenu son rôle dans la série M’entends-tu créée par Florence Longpré. Elle y incarne Fabiola, une fille malmenée par la vie qui a du cœur au ventre. Netflix a d’ailleurs acheté les droits de cette émission qu’on peut maintenant voir aux quatre coins du globe.

«Je reçois plein de témoignages dans mes DM de gens dont je ne comprends pas la langue, des messages que je ne peux même pas traduire. [...] Les gens me disent qu’il se reconnaissent dans mon personnage et ça me touche beaucoup.»

4 - Partager la scène avec Monika Pilon

En participant au Beu-Bye 2019 présenté à l’Impérial Bell de Québec, Mélissa Bédard a donné la réplique à toute une gang de comédiens chevronnés dont Monika Pilon. C’est en prenant part à cette revue de l’année qu’elle a vraiment eu la piqûre pour le théâtre!

«Jamais je n’aurais cru que je pouvais faire du théâtre. C’est quelque chose qui me stressait énormément, d’apprendre des textes et de les livrer à tous les soirs devant public. C’est la réussite personnelle dont je suis la plus fière.»

5 - Son retour à Star Académie... par la grande porte!

Mélissa Bédard revient à la source cet hiver, à l’école qui l’a formée, en devenant en quelque sorte la marraine des académiciens. Mathieu Dufour et Pierre-Yves Roy-Desmarais complètent cette escouade spécialement créée pour la présente édition. Ils sont tordants.

«Ça boucle la boucle et c’est vraiment flatteur de pouvoir participer à ça. En même temps, en rencontrant les Académiciens, je me suis dit ‘’ah mon Dieu, je suis rendue vieille!’’ Je leur donne des petits conseils.»