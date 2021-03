Tout ce qu'il faut savoir sur le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, qui vient d'être autorisé au Canada

Partager







Santé Canada a approuvé un quatrième vaccin, celui de Johnson & Johnson

Contrairement aux autres vaccins, il ne nécessite qu'une dose

Les États-Unis ont donné le feu vert à ce vaccin au début de la semaine

Le vaccin de Johnson & Johnson a été autorisé par Santé Canada vendredi, a indiqué au Journal une source gouvernementale. Il s’agit du quatrième vaccin contre la COVID-19 à être approuvé au pays.

Contrairement aux autres vaccins autorisés jusqu’ici, celui de Johnson & Johnson ne requiert qu’une seule injection. Les vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca nécessitent deux injections pour atteindre la pleine efficience.

Le processus d’autorisation du vaccin de Johnson & Johnson a été laborieux, le fabricant ayant déposé sa demande en automne. Les États-Unis ont donné le feu vert à ce vaccin tout récemment, soit au début de la semaine.

Le Canada a déjà commandé 10 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson, avec la possibilité d’en faire venir 28 millions de plus en option.

Selon le Dr Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada, le vaccin s’est montré efficace contre les variants jusqu’à présent.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le vaccin de Johnson & Johnson

Ses avantages

Ce vaccin unidose est peu coûteux

Il ne nécessite pas de deuxième injection

Il peut être stocké au réfrigérateur

Quelle efficacité?

Son efficacité est évaluée à 85,9% contre les formes graves de la COVID-19 et à 66,1% contre les formes modérées.

Selon le Dr Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada, «près de 20% des participants aux essais cliniques étaient âgés de 65 ans ou plus et aucune différence n’a été observée en ce qui a trait à l’innocuité ou l’efficacité par rapport aux participants plus jeunes».

Des études en cours serviront à déterminer si le vaccin est efficace chez les adolescents et les enfants.

Quels effets secondaires?

Le vaccin pourrait entraîner des douleurs à l’endroit d’injection, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre et des frissons. Le vaccin n'a causé aucun effet secondaire grave.

Un vaccin à adénovirus

Le vaccin de Johnson & Johnson est un vaccin à adénovirus plutôt qu'à ARN (comme les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna).

C'est quoi, des adénovirus? Ce sont des virus courants qui provoquent généralement des rhumes. L'équipe de Johnson & Johnson a utilisé l’adénovirus 26 modifié. Il ne peut pas se répliquer ou rendre la personne vaccinée malade.

Dans la «coquille» de l’adénovirus 26, l’équipe de Johnson & Johnson a inséré une partie de l’ADN de la COVID-19, en guise de mode d’emploi pour se défendre contre la maladie.

Pourquoi se conserve-t-il mieux?

L’ADN n’est pas aussi fragile que l’ARN (utilisé pour les vaccins de Pfizer et de Moderna), et la couche de protéines de l’adénovirus protège mieux ce qu’il y a à l’intérieur. Ce vaccin peut ainsi être réfrigéré jusqu'à 3 mois entre 2 et 8 °C, donc dans un réfrigérateur ordinaire.

Comment fonctionne le vaccin?

Après l'injection du vaccin, l'adénovirus entre dans la cellule humaine et pousse l’ADN du coronavirus dans le noyau de celle-ci.

L’ADN du coronavirus est décodé par la cellule humaine et la cellule humaine commence à produire la protéine de pointe du coronavirus (qui ne rend pas malade).

Alerté par la présence des protéines de pointe du coronavirus, le système immunitaire déclenche sa défense: il produit des anticorps spécifiques pour combattre le coronavirus s’il se présente.

Les informations sur le vaccin de Johnson & Johnson sont tirées de la page En 5 minutes du 2 mars 2021.