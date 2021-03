Retour sur les dernières années tumultueuses du prince Harry et Meghan Markle

Partager







C'est enfin dimanche que sera diffusée l'entrevue la plus attendue de l'année: celle que le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, ont accordée à l'animatrice américaine Oprah Winfrey. À quelques jours de l'entrevue qui fait trembler la famille royale, voici donc un bref retour sur les dernières années tumultueuses du couple.

Juillet 2016

Rencontre entre le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle. Leur histoire d'amour n'est toujours pas connue du public.

Octobre 2016

30 octobre 2016: des médias britanniques révèlent que le prince Harry, le plus jeune fils du prince Charles et de la princesse Diana, entretient, depuis plusieurs mois, une relation avec Meghan Markle, une actrice de la série télévisée Suits, qui est divorcée.

Le prince Harry dénonce le harcèlement médiatique dont Meghan fait l’objet.

Les deux tourtereaux n’officialisent leur relation qu’un an plus tard.

Novembre 2017

Le couple se fiance.

AFP Photo prise en novembre 2017, peu de temps après l'annonce de leurs fiançailles.

Mai 2018

19 mai 2018: le prince Harry et Meghan Markle se marient à la chapelle Saint-Georges à Windsor. La cérémonie est télévisée.

AFP Le couple arrive à Windsor pour son mariage le 19 mai 2018.

La presse souligne l’absence du père de la mariée, Thomas Markle, avec qui elle entretient des relations conflictuelles.

Quelques mois plus tard, la presse publie des rumeurs sur de possibles conflits entre Harry et son frère, le prince William, ainsi qu’entre leurs épouses, Meghan Markle et Kate Middleton. Meghan est alors surnommée la «duchesse capricieuse».

Mai 2019

6 mai 2019: Meghan donne naissance au premier enfant du couple: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Le couple attend deux jours pour présenter le bébé aux médias.

Octobre 2019

Meghan poursuit Associated Newspapers, la compagnie derrière les tabloïds Daily Mail et Mail on Sunday, pour la publication d’extraits d’une lettre à son père. Harry accuse le journal de «harceler Meghan» et fait un parallèle avec le destin tragique de sa mère, Diana.

Meghan se confie sur la pression médiatique dont elle est victime dans un documentaire diffusé sur ITV. Harry confirme qu'il envisage de prendre un «chemin différent» de celui de son frère.

AFP Meghan Markle, le 10 novembre 2019, pour une cérémonie du jour du Souvenir à Londres.

Novembre 2019 à décembre 2019

Le couple annonce qu’il ne passera pas Noël avec la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex sont absents de la photo de famille aux fêtes du réveillon.

Janvier 2020

8 janvier 2020: le prince Harry et Meghan renoncent à leur rôle au sein de la famille royale britannique. La reine consent finalement à leur indépendance et leur accorde une «période de transition» à l’issue de laquelle la situation sera revue.

Mars 2020

31 mars 2020: Harry et Meghan cessent officiellement d’être des membres actifs de la famille royale britannique et partent s’installer au Canada (en Colombie-Britannique), puis en Californie.

Avril 2020 à octobre 2020

7 avril 2020: le couple lance «Archewell», une nouvelle marque et fondation à Los Angeles où il s’est installé.

Le couple signe également un contrat avec Netflix pour produire des films, des documentaires et des séries.

AFP Meghan Markle et le prince Harry le 5 mars 2020.

Novembre 2020

25 novembre 2020: Meghan révèle avoir fait une fausse couche en juillet de la même année dans une entrevue au New York Times.

Février 2021

11 février 2020: Meghan remporte son action en justice contre le Mail on Sunday pour atteinte à la vie privée. Le journal sera condamné à lui verser près de 800 000$.

Capture écran CBS Capture d’écran de l’émission spéciale diffusée à CBS, ce dimanche.

Mars 2021

1er mars 2020, dans un extrait de son entretien-choc avec Oprah Winfrey (qui sera diffusé dimanche), Harry accuse la presse britannique d’avoir «détruit sa santé mentale».

3 mars 2020: le palais de Buckingham annonce une enquête inédite sur des accusations de harcèlement contre des assistants visant Meghan Markle, quand elle vivait encore au sein de la famille.

«Attristée par cette dernière attaque», Meghan suggère (dans un autre extrait de l'entrevue) que le palais «colporte» des mensonges à l’égard d’elle et son époux.