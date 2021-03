Quelle est la signification des «12 maisons» en astrologie?

Partager







On entend souvent parler des 12 maisons en astrologie, ces 12 «placements» sont très importants, mais que veulent-ils dire réellement?

Si vous avez l’habitude de lire votre horoscope ou les interprétations de votre carte du ciel, vous avez vu au passage la mention des maisons. Notre carte du ciel est en fait composée de 12 signes qui se retrouvent dans 10 planètes, 1 soleil et 1 «placement», celui du signe ascendant.

Ces 12 signes et planètes sont placés dans 12 maisons, des régions de notre carte qui représentent 12 aspects de notre vie. Chaque maison est associée à un signe. Lorsque le signe de cette maison s’y retrouve dans votre carte du ciel, c’est automatiquement un «bon match», mais il n’y a pas de «mauvaises» combinaisons.

Voici donc les 12 maisons du zodiaque:

La première maison: celle de l’ego.

Cette maison est personnelle et elle représente la manière dont on apparaît aux yeux des autres. Cela peut inclure notre apparence physique, notre style, notre tempérament, etc. Cela représente aussi nos buts et comment nous voulons les atteindre.

On l’associe au Bélier puisque ce signe s’affirme et n’a pas peur d’agir pour obtenir ce qu’il désire.

La deuxième maison: celle de l’argent et des possessions.

Quand on parle de possessions, elles désignent à la fois les possessions matérielles et les talents acquis au fil des ans. Tout ce qui vous sert à faire de l’argent ou à avancer dans la vie est en lien avec cette maison.

Avez-vous déjà entendu dire que les Taureau pouvaient être matérialistes? Et voilà!

La troisième maison: celle de la communication.

Celle-ci est en lien avec la façon dont on communique, donc la manière dont on parle, pense et écrit. Elle est aussi liée à nos premières communications avec notre cercle immédiat (famille) et de nos premiers éducateurs.

En tant que signe de la communication, le Gémeaux est associé à cette maison, sans réelle surprise.

La quatrième maison: celle de la maison.

Cette maison gouverne notre vie familiale dans notre domicile, qu’elle soit dans le passé, le présent ou le futur. Cela indique quel genre d’enfance nous avons eue, notre relation avec nos parents, et le genre de maison que nous allons vouloir avoir en vieillissant.

Le Cancer, signe familial et nostalgique, est associé à la quatrième maison.

La cinquième maison: celle de la créativité.

Aussi appelée la maison du cœur d’enfant, elle représente notre capacité à jouer et à avoir du plaisir dans la vie. Elle gouverne aussi notre façon de démontrer de l’affection, ce qui a un lien avec la sexualité.

L’éternel enfant du Zodiaque, le Lion, est le signe associé à cette maison.

La sixième maison: celle de la servitude.

Cette maison représente notre désir et notre besoin d’aider les autres dans notre vie de tous les jours. Cela peut être en lien avec notre travail et comment nous agissons avec les figures d’autorité, ou notre envie de servir une cause.

C’est le signe diligent et travaillant de la Vierge qui gouverne cette maison.

La septième maison: celle des relations et du mariage.

Celle-ci gouverne tout ce qui est en lien avec les relations, qu’elles soient professionnelles, amicales, familiales ou amoureuses. Elle est aussi en lien avec ce que les astrologues appellent les «ennemis», nos obstacles dans la vie.

La Balance, signe romantique gouverné par la planète de l’amour, Vénus, est associée à cette maison.

La huitième maison: celle de la mort et de la transformation.

Celle-ci fait partie du trio des maisons «mythiques», avec la quatrième et la douzième. Elle représente tout ce qui est en lien avec l’évolution psychique, la spiritualité, la mort et la vie après la mort.

C’est le mystérieux signe du Scorpion qu’on associe à la huitième maison.

La neuvième maison: celle de l’apprentissage.

Celle-ci est en lien avec les voyages et les études, tout ce qu’on fait pour tenter d'approfondir notre personne et nos connaissances. Cela comprend aussi la philosophie et les autres langues.

C’est l’explorateur du Zodiaque, le Sagittaire, qui gouverne cette maison.

La dixième maison: celle de la carrière et de la réputation.

Au contraire de la quatrième maison du domicile, celle-ci gouverne tout ce qui se passe en dehors de son chez-soi : la carrière, le statut social, notre réputation auprès des autres. Elle est aussi en lien avec les ambitions.

C’est donc sans grande surprise qu’on l’associe au Capricorne, ce signe travaillant et carriériste.

La onzième maison: celle du réseau et des rêves.

La onzième maison ressemble à la cinquième puisque les deux sont en lien avec le plaisir, mais celle-ci est sur le long terme. Ce sont nos grands rêves, ce qu’on espère accomplir éventuellement, mais aussi les gens dont il faut s’entourer pour les atteindre.

Le signe altruiste et rêveur du Poissons est associé à cette maison.

La douzième maison: celle des secrets et de la spiritualité.

Cette maison est probablement la plus mystérieuse et difficile à comprendre. Puisqu’elle est la dernière maison, elle représente la fin, donc ce qui pourrait courir à notre perte. Elle représente aussi tout ce qu’on cache.

C’est le Verseau, signe unique et imaginatif, qui y est associé.

Sachez que si l’une de vos maisons est vide, cela ne veut pas dire que vous aurez de la malchance dans cette partie de votre vie, au contraire! Cela indique plutôt que vous avez de la chance dans ce secteur, et donc moins besoin d’aide.

