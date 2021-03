Qu’est-ce que le «skinimalisme» et comment l’adopter?

Partager







Selon les prédictions des tendances beauté 2021 de la plateforme Pinterest, la tendance du skinimalisme est en tête de liste. Mais c’est quoi au juste? C’est la fin du maquillage contouring, des faux-cils, des sourcils trop dessinés... Bref, c’est le retour au maquillage minimaliste et à la peau naturelle. «Less is more», comme on dit.

Serez-vous donc vous assez courageuse de laisser tomber tous vos produits?

Le mot d’ordre du skinimalisme: une belle peau a priori sans maquillage. Avec en tête une routine de produits minimalistes. En voici donc quelques-uns.

1. Le nettoyage

C’est assurément la base. Que vous ayez la peau sèche, grasse, sensible, normale ou mixte, on dit bye-bye à la saleté et à la pollution accumulée dans une journée.

Beau, bon, pas cher: CeraVe nettoyant moussant visage

Développé avec des dermatologues, le nettoyant moussant pour le visage CeraVe nettoie en douceur et en profondeur, sans perturber la barrière cutanée. Ce gel rafraîchissant est composé de trois céramides essentiels, de l’acide hyaluronique, ainsi que de la niacinamide qui aident à garder l’hydratation de la peau, tout en éliminant efficacement l’excès d’huile et la saleté.

Prix: 16,99$, 355 ml ou 19,99$, 562 ml

Disponible dans les pharmacies.

2. L'hydratation

Toute peau a besoin d’être revigorée par son petit pot de crème! Il faut simplement viser ses besoins et n’acheter qu’un seul produit.

Par exemple, si l'on a une peau sèche, il faut opter plutôt pour une crème hydratante riche ou une huile pour le visage plutôt que de combiner les deux produits.

Beau, bon, pas cher: Vichy Aqualia Thermal FPS 30

La marque Vichy et son ingrédient vedette, l’eau thermale, lance ce printemps la nouvelle crème hydratante Vichy Aqualia Concentré en Eau Thermale. La formule légère apaise et rend la peau plus résistante aux agressions quotidiennes. La peau est également hydratée pendant 24 heures et sa protection FPS 30 protège des effets néfastes du soleil.

Prix : 39,95$

Disponible dans les pharmacies.

3. La protection solaire

Pour éviter les taches pigmentaires et les risques du cancer de la peau, les dermatologues conseillent l’utilisation quotidienne d’un écran solaire.

Beau, bon, pas cher: La Roche-Posay Anthelios Ultra Fluide 50+

Une nouvelle version de l’écran solaire Anthelios Ultra Fluide de la gamme solaire de La Roche Posay est un soin au large spectre de FPS 50, qui protège la peau du soleil, durant toute l’année. On aime son fini invisible, sa texture légère et non grasse et son caractère résistant à l’eau et à la transpiration. Le produit convient à tous les types de peau.

Prix: 29$

Disponible en ligne au www.laroche-posay.ca et dans toutes les pharmacies

4. Les lèvres mouillées

Finalement, pour totalement adhérer au skinimalisme, hydratez vos lèvres pour qu’elles soient pulpeuses et bien hydratées. Donnez-leur même un effet mouillé avec un brillant à lèvres légèrement coloré.

Beau, bon, pas cher : Clarins et l’Embellisseur Lèvres Rose Câlins

L’Embellisseur Lèvres de Clarins Rose Câlins offre une texture-gel fine qui donne un effet très pulpant! On retrouve aussi des lèvres plus lisses et brillantes, grâce à ses reflets 3D. De plus, pour la bonne cause, 10$ sont remis à la fondation du CHU Sainte-Justine pour les enfants malades.

Prix: 20$

Disponible dans les pharmacies.

